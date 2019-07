Najhitrejša povezava med Idrijo in Ljubljano bo spet dober mesec zaprta

Prva faza gradnje galerije bo sicer na odseku, na katerem so v preteklih letih večkrat sanirali brežino, trajala do konca leta. Do takrat bo znova uvedena delna zapora z izmeničnim enosmernim prometom, v tem času pa bodo možne kratkotrajne popolne zapore do pol ure, ki pa bodo izvedene izven prometnih konic.

Do septembra popolna zapora, do konca leta nato polovična zapora

Na cesti med Godovičem in Idrijo, ki je glavna prometna žila med osrednjo Slovenijo in idrijsko-cerkljanskim območjem, bo znova popolna zapora. Cesta bo zaprta od 29. julija in 1. septembrom, v tem času bodo poglobili cesto, postavili pilote in dodali spodnjo povezovalno gred za galerijo Jelični vrh v Zali, so sporočili iz Direkcije RS za ceste.

Popolna zapora glavne idrijske prometnice bo znova močno vplivala tudi na okoliške prebivalce in lokalna podjetja. V času popolne zapore bo obvoz za promet nad skupno maso 7,5 tone čez Logatec in Novo Gorico do Tolmina in Idrije. Pot med Idrijo in Ljubljano se bo tako podaljšala za skoraj 140 kilometrov in za skoraj dve uri. Za vozila do skupne mase 7,5 ton pa je predviden obvoza čez Žiri: Logatec–Žiri–Govejk–Marof–Spodnja Idrija.

Druga gradbena faza je predvidena za prihodnje leto, od 28. marca do 27. septembra. V tem času sta predvideni dve petdnevni popolni zapori (v aprilu in juliju), dve dvodnevni popolni zapori (junija in septembra) ter še ena enodnevna v septembru, ko bodo zaključevali asfaltiranje. V preostalem času gradnje je predvidena izvedba del pod polovično zaporo z enosmernim izmeničnim prometom.

'Treba je nekaj ukreniti in kolikor časa že traja, bi lahko bilo to urejeno že prej.'

V času popolne zapore bodo, tako kot lani, sicer veljale nekatere izjeme. V smeri Trebija–Sovodenj–Cerkno– Želin bo dovoljen promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10. do 12. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse in sicer od 9.30 do 12.30. V nasprotni smeri bo promet tovornih vozil dovoljen od 16. do 18. ure, pri tem pa bo od 15.30 do 18.30 prepovedana vožnja v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton.

"Gasilci smo velikokrat posredovali, v dveh primerih pa je prišlo prav do padca kamenja in posledično do prometne nesreče. Treba je nekaj ukreniti in kolikor časa že traja, bi lahko bilo to urejeno že prej," je lani o stanju in nevarnosti tega odseka povedal poveljnik PGD Idrija Andrej Bezeljak. Dodal je, da je ta odsek nevaren tudi zaradi neprilagojene vožnje: "Veliko je nesreč zaradi spolzkega cestišča, prehitevanja v škarje... je tak odsek, kjer se da hitro peljati in je veliko ovinkov. Pravzaprav je cela Keltika proti Cerknemu problematična že od začetka".

"Če smo bili lani postavljeni pred dejstvo, leto nismo bili - dejstvo je samo to, da to morajo narediti," je povedal in dodal, da so se s pristojnimi pogovarjali in usklajevali, kje in kako bodo potekali obvozi, izpostavil pa je problem kritja škode.

"Morali se bomo posluževati vseh možnih variant prevoza. Ceste pač so, kjer so in kakršne so. Problem je po našem samo vprašanje kritja škode, ki jo še vedno moramo kriti sami. V tem vidimo problem, ker so to dodatni stroški, v katere smo bili prisiljeni in moramo najti rezerve".

Kot še trdi, so se v podjetju prilagodili na situacijo. "Konec koncev smo v gospodarstvu in smo vajeni vzponov in padcev,"pravi in pojasnjuje, da škodo lahko omejijo le z notranjimi prerazporeditvami in prilagoditvami. "A glede na izkušnje bo škoda težko nižja kot je bila lani".

V podjetju še upajo, da se bo zapora odpravljena v obljubljenem roku. "Upamo, da se bodo spoštovali roki in bo stvar čimprej končana, da ne bo prihajalo do kakšnih dodatnih zapletov," je zaključil Blatnik.