Najhladneje na Blokah, v Slovenj Gradcu skoraj minus 19 stopinj

Skoraj minus 19 stopinj so zjutraj zabeležili v Slovenj Gradcu, v Murski Soboti pa dobrih minus 18 stopinj. Do minus 16 so se temperature spustile v Mariboru, Logatcu in v Celju.

Danes zjutraj bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda hitro oblačilo, občasno bo še nekaj sonca.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, precej topleje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, bo pa precej topleje kot v preteklih dneh.