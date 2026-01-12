Naslovnica
Slovenija

Najhladneje na Blokah, v Slovenj Gradcu skoraj minus 19 stopinj

Ljubljana, 12. 01. 2026 07.52 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.S.
Jutranji mraz, 8. januar 2025

Zbudili smo se v hladno jutro. Podobno kot minuli četrtek se je tudi tokrat temperatura po večjem delu države spustila krepko pod minus 10 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo v Novi vasi na Blokah, kjer je Arso med 4.00 in 4.30 izmeril minus 21,1 stopinje. V prihodnjih dneh se medtem obeta otoplitev.

Skoraj minus 19 stopinj so zjutraj zabeležili v Slovenj Gradcu, v Murski Soboti pa dobrih minus 18 stopinj. Do minus 16 so se temperature spustile v Mariboru, Logatcu in v Celju.

Jutranje temperature po Sloveniji
Jutranje temperature po Sloveniji
FOTO: Arso

Danes zjutraj bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda hitro oblačilo, občasno bo še nekaj sonca.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, možna bo kakšna kaplja dežja. Več jasnine bo v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, precej topleje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, bo pa precej topleje kot v preteklih dneh.

vreme vremenska napoved

Policija poostreno nadzira uporabo mobilnih telefonov na cestah

KOMENTARJI10

ma?erugl
12. 01. 2026 09.16
Loski potok, retje - 23
Odgovori
0 0
brabusednet
12. 01. 2026 08.51
Bravo bo saj Bog očistil pločnike in ceste,če jih cestarji in komunalci niso.Sem ves srečan,da pogosteje ni snega,sa ga ne čistijo,kot bi bilo potrebno.
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
12. 01. 2026 08.44
Ja če si izven linije zna bit kar mrzlo... Jeruzalem - Slovenjske Konjice - Kum nič posebnega, pomlad :)
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
12. 01. 2026 08.40
Baje da ženske pri 30 že ostarijo
Odgovori
+0
2 2
kokicas
12. 01. 2026 08.40
Prav je tako, da se zemlja malo spočije, vsak dan bi lahko dobili še ene 10cm snega da zmalo zaškripa pod nogami pa bi bila res prava zima
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
12. 01. 2026 08.35
Žal pa je bilo tudi veliko slabega sploh po vojni
Odgovori
-3
0 3
FejsBrukica
12. 01. 2026 08.42
Ne, veliko slabega je bilo MED vojno. Po vojni je samo posledica tega.
Odgovori
+2
2 0
ajdanakolesu
12. 01. 2026 08.20
Me prav zanima kako bi se danes desničarji borili za svojo drugo republiko po hostah, kot so se nekoč partizani 4 leta, da se lahko danes ti hrabri kljukci preseravajo in blatijo osvoboditelje iz l.41-45 ?
Odgovori
+0
7 7
Racional-ec
12. 01. 2026 08.44
Pa dobr model kake veze ma to z danasnjim vremenom…dj zacnite ze zivet v 2026 ne 1941…to je davno davno mimo 🤦‍♂️
Odgovori
+7
7 0
brabusednet
12. 01. 2026 08.55
Ti so postali vojni zločinci še svoje so pobijali,če je malo drugače mislil.Malo se pozanimaj kdo je Jankota Premrlega Vojkota ubil.Zlagana zgodovina se vam sesuva tudi Dražgoška.
Odgovori
-1
0 1
