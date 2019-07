Najhladnejše jutro letošnjega poletja: na Babnem polju tri stopinje Celzija

Marsikje smo se prebudili v najhladnejše jutro letošnjega poletja. Najbolj se je ohladilo na Babnem polju, kjer so izmerili le tri stopinje Celzija in tudi marsikje drugod po državi je bilo pod deset stopinj Celzija. V prihodnjih dneh tako hladnih juter ne bo več, popoldanske temperature pa se bodo gibale okoli 25 stopinj Celzija. Podobno bo vsaj do dvajsetega julija.

Burja je precej ohladila zgornjo plast morja. Če je njena temperatura še v torek znašala 27, pa se je v sredo znižala na le 19 stopinj Celzija. Danes bo burja ponehala, zato se bo morje spet hitro ogrelo.

Po številnih vremenskih ujmah, ki smo jih bili deležni ob koncu preteklega in v začetku tega tedna, se je vreme končno umirilo. Včeraj se je nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka in od severa nas je dosegel še nekoliko hladnejši, a tudi bolj suh zrak. Dopoldne se je povsod vsaj delno zjasnilo, popoldne pa so nastajali le plitvi kopasti oblaki, ki pa ploh in neviht niso prinašali. Na Primorskem je pihala burja, katere sunki so v Vipavski dolini dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro, marsikje drugod po državi pa je občutek svežine stopnjeval zmeren severovzhodni veter.

Prebudili smo se v najhladnejše jutro letošnjega poletja. FOTO: Shutterstock

Ponoči se je veter v večjem delu države polegel, zato so bili pogoji zelo primerni za izrazito nočno ohlajanje. Po dolgem času je tako danes zjutraj spet prišel prav kakšen dolg rokav. Glede na podatke Agencije RS za okolje je bilo najhladneje na Babnem polju, kjer so bile le tri stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah so izmerili štiri, v Kočevju, Logatcu in Ratečah šest, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu in Ilirski Bistrici sedem, v Celju in na Brniku pa osem stopinj Celzija. Drugod po državi so termometri pokazali okoli deset stopinj Celzija.

Padec temperature na Babnem polju. FOTO: ARSO

Dopoldne sončno, popoldne pooblačitve Po svežem jutru se bo dopoldne večji del Slovenije kopal v soncu, popoldne pa se bo oblačnost od severozahoda gostila. Sprva bo nebesno modrino nekoliko zastirala le prosojna oblačna koprena, popoldne in zvečer pa bo na nebu tudi vse več srednjih in nizkih oblakov, ki bodo za sončne žarke manj prepustni. Nad hribovitimi predeli lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo poletne, a o vročini še ne bo govora. V večjem delu države bomo izmerili 24 ali 25 stopinj Celzija, na Primorskem jih bo 27, na Gorenjskem pa 22. Kako kaže v prihodnjih dneh? V petek bomo kolebali med sivino in modrino. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem nad hribi pogoste plohe in nevihte. V soboto se nam bo od severozahoda bližala oslabljena hladna fronta, zato se bo več neviht pojavilo tudi nad ravninskimi predeli. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi v nedeljo, sicer pa bo prevladovalo sončno vreme. Podobno vreme bo tudi v prihodnjem tednu. Vročine vsaj do 20. julija še ne bo. Ob popoldnevih bo okoli 25 stopinj Celzija, kar pa je za marsikoga odlična temperatura.