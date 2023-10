Najhladnejše jutro te jeseni prineslo slano, sledita občutna otoplitev in dež

Še pred nekaj dnevi smo imeli povsem poletne razmere. Temperature so v preteklem tednu v najtoplejših krajih dosegale okoli 28 stopinj Celzija, danes zjutraj pa smo tudi marsikje po nižinah že morali poprijeti po strgalih za led. Po podatkih Arsa je bila v Slovenj Gradcu najnižja temperatura –1,8 stopinje Celzija. Še za stopinjo bolj mrzlo je bilo v Ratečah (–2,8). Malo pod ničlo se je živo srebro spustilo tudi marsikje v osrednji Sloveniji, na Notranjskem, Štajerskem in v Prekmurju.

Še topleje kot pri nas bo v petek nad osrednjim in južnim Balkanom, kjer lahko izmerijo tudi 30 stopinj Celzija. Občutno hladneje pa bo nad srednjo, vzhodno in severno Evropo. Marsikje bo le malo nad ničlo.

Poleg višjih temperatur nam bo jugozahodnik iznad morja prinesel večjo količino vlage, zato je pričakovati oblake in padavine, doseglo nas bo tudi nekaj puščavskega peska. Prve kaplje dežja lahko na zahodu Slovenije padejo že jutri proti večeru.

V četrtek se bo dež okrepil in razširil nad večji del Slovenije. Ozračje bo nestabilno, zato bodo nastajale tudi nevihte, ob katerih je predvsem v zahodni in južni Sloveniji možen pojav močnejših in dolgotrajnejših nalivov. Večinoma oblačno vreme z občasnimi padavinami nas bo spremljalo tudi ob koncu tedna.

Padavine bodo v drugi polovici tedna skoncentrirane nad zahodno polovico Slovenije, kjer lahko ob dviganju toplega in vlažnega zraka lokalno pade več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Precej manj dežja bo deležen vzhodni del države, še zlasti kraji ob meji s Hrvaško, kjer bo tudi nekaj sončnega vremena.