Najhladnejše jutro v letošnji jeseni: najnižja temperatura –9 stopinj Celzija

Najhujši mraz se je ponoči iz hribov in gora preselil v nižine in ponekod so bile izmerjene najnižje temperature v letošnji meteorološki jeseni. Tudi ponekod na Primorskem se je ohladilo pod ledišče, najbolj mrzlo pa je bilo v Marinči vasi pri Ivančni Gorici, kjer se je ohladilo do –9 stopinj Celzija. Mraz bo vztrajal do sobote, nato sledi otoplitev.

Po podatkih Agencije za okolje je danes zjutraj med bolj mrzlimi kraji še Kočevje z –8, Murska Sobota, Celje, Logatec in Ptuj z –7 ter Maribor, Novo mesto, Lendava in Metlika z –6 stopinjami Celzija. Mrzlo je tudi v zatišnih legah Primorske. V Novi Gorici in na Letališču Portorož so izmerili –2 stopinji Celzija. Mrzlo novembrsko jutro FOTO: Rok Nosan Po mrzlem jutru se bo naredil čudovit dan. Oblakov na nebu ne bo veliko. Več jih pričakujemo le pozno popoldne in zvečer, ko se bo iz sosednje Hrvaške nad vzhodno Slovenijo začela širiti nizka oblačnost. Kljub soncu temperature ne bodo visoke. Ponekod bodo ves dan vztrajale pod ničlo ali le kakšno stopinjo nad njo. Precej topleje bo na Primorskem, kjer bo med 7 in 10 stopinj Celzija. Medtem ko po nižinah beležimo najnižje temperature v letošnji jeseni, pa je višine že dosegel občutno toplejši zrak. Na nadmorski višini okoli 2000 metrov bo danes celo kakšna stopinja nad ničlo. Sicer je veter oslabel, zato bodo razmere za obisk gora ugodne. Kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna? Ob krepitvi temperaturnega obrata v noči na petek se bo nizka oblačnost zgostila, zato petek nižinam prav veliko sonca ne prinaša. Več ga bo v višjih legah in na Primorskem, kjer pa bo nebo pokrivala prosojna oblačna koprena. Temu primerne bodo tudi temperature, ki bodo marsikje ves dan vztrajale pod ničlo. Na Primorskem se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Sobota bo še hladna, v nedeljo pa bo zapihal jugozahodni veter in nam pripihal otoplitev. Popoldanske temperature bodo poskočile nad 10 stopinj Celzija in tudi jutranje se ne bodo več spuščale pod ničlo. Ob dotoku toplejšega zraka se bo v začetku prihodnjega tedna povečala tudi možnost za manjše krajevne padavine, a vsaj za zdaj ne kaže na večjo količino dežja.