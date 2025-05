Najhladnejše jutro konec maja v zadnjih nekaj letih

"Tako hladnega jutra v zadnji dekadi maja ni bilo že več let," so dodali.

V noči na petek nas je od severa preplavil zelo hladen zrak, sočasno pa je bilo večji del noči jasno in brez vetra, zato se je čez noč tako izrazito ohladilo, so vzroke za nizke temperature pojasnili pri Meteoinfo Slovenija. Ponekod po nižinah so se temperature približale celo ledišču, na izpostavljenih mestih pa je bila celo slana.

Topleje bo

Danes bo sprva še sončno. Sredi dneva in popoldne se bo zmerno pooblačilo, več oblačnosti bo v severni Sloveniji.

Začetek tedna bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne v zahodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri.

V sredo kaže na sončno in suho vreme. Topleje bo.