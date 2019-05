Najhladnejše majsko jutro po letu 1985

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo najhladneje v Ratečah in na Babnem polju, kjer so ob šesti uri zjutraj izmerili -5 stopinj Celzija, sledita Nova vas na Blokah z -4 in Logatec z -3 stopinjami Celzija. Malo pod ničlo so se temperature spustile tudi drugod na Notranjskem, Kočevskem, Koroškem, Gorenjskem in Celjskem, medtem ko so v preostalem delu države ostale malo nad njo. Hitra temperaturna nihanja, ko lahko iz pretoplih razmer naglo preidemo v hladnejše, so spomladi sicer pogosta, a tako izrazitega kot tokrat, vseeno ne beležimo vsako leto. Današnje jutro je bilo ponekod celo najhladnejše majsko po letu 1985.