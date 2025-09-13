Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenec z odlikovanji, ki jih ni imel nihče drug

Pivka, 13. 09. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Urša Zupan
Komentarji
44

Mineva 170 let, odkar se je v Badnu pri Dunaju zaključila nepredstavljivo hitra, bleščeča vojaška kariera barona Andreja Čehovina, starega komaj 45 let. Opisujejo ga kot enega najpogumnejših bojevnikov, prvega in edinega v monarhiji, čigar prsi so krasila tri najvišja vojaška priznanja za hrabrost – red Marije Terezije, zlata in srebrna medalja za hrabrost I. stopnje. Kljub temu je ostal preprost in skromen Slovenec, ki ni nikoli zatajil svojih korenin. Njegov spomenik v Dolancih so domačini zaradi fašističnih groženj razstavili in celo zakopali.

Andrej Čehovin se je rodil 26. avgusta 1810, v nemirnih časih francoske zasedbe in Ilirskih provinc, v skromni kmečki družini pri Rokčevih v zaselku Dolanci v Gornji Branici. Oče Marko in mama Marija sta imela sedem otrok, tri dečke ter štiri deklice; Andrej – "Drejče", kot so ga klicali domači, je bil tretjerojeni. Ljudsko šolo je v letih 1822–1827 obiskoval v Postojni, kjer je bil njegov stric Andrej Uršič župnik. Prav on je prepoznal fantovo bistrost in svojo sestro, Andrejevo mamo, nagovoril, naj mu omogočijo šolanje. Leta 1827 je Čehovin tako začel s prvim letnikom gimnazije v Gorici, tretji letnik je leta 1830 dokončal v Novem mestu, četrtega pa vpisal v Ljubljani. Tu je ostal le prvo polletje; strastna želja, da bi postal vojak, mu namreč ni dala miru. 

Kljub temu, da je bila njegova prva prošnja zaradi telesne šibkosti zavrnjena in da sta temu izrecno nasprotovala tako oče kot ostalo sorodstvo, mu je naposled uspelo – leta 1831 je bil sprejet v cesarsko armado. Predpostavljeni so kmalu spoznali fantovo bistrost in ga poslali na šolanje za podčastnika. Pridobljeno znanje, predvsem pa svoj pogum, je Čehovin pokazal v bojih v Italiji leta 1848 in 1849, ko je piemontsko-sardinski kralj Karel Albert skušal izkoristiti upore proti avstrijski oblasti v Lombardiji in Benečiji ter napovedal vojno Avstriji. Čehovin se je bojeval v bitkah pri Mortari, Sommacampagni, Volti Mantovani, Mortari in Novari ter v vsega desetih mesecih napredoval v častnika in pridobil vsa tri odlikovanja za hrabrost: red Marije Terezije, zlata in srebrna medalja za hrabrost I. stopnje. 

Skromen baron, ki je dočakal le 45 let

"Dejansko ni noben drug častnik avstrijske in kasneje avstro-ogrske armade dobil obeh najvišjih odlikovanj za pogum – Vojaški red Marije Terezije za častnike in zlato medaljo za hrabrost za podčastnike. Čehovinu je z nizom junaških dejanj to uspelo. Edinemu v 129 letih, od ustanovitve medalje za hrabrost leta 1789 do propada habsburške monarhije ob koncu prve svetovne vojne," je pojasnil Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine v Pivki.

Na podlagi Vojaškega reda Marije Terezije je Čehovin dobil pravico tudi do baronskega naziva. "Nepredstavljiv skok za fanta, rojenega v skromnem kmečkem okolju. A njegovi sodobniki, kronisti, življenjepisci so v svojih zapisih enotni, da je Čehovin kljub stotniškemu činu in plemiškemu stanu ostal preprost in skromen, navezan na dom in domače, zaveden Slovenec, ki ni nikoli zatajil svojih korenin in svojih rojakov."

Leta 1855 je ob službovanju v Mantovi zbolel, v juliju so ga prepeljali v zdraviliško mesto Baden. Za njegovo zdravje se je zanimal sam cesar in celo poslal svojega osebnega zdravnika, da bi mu pomagal. A bolezen je bila močnejša in tako je Čehovin v Badnu pri Dunaju umrl, star komaj 45 let. Tam je tudi pokopan; za njegovim pogrebom je šel nadvojvoda Viljem in najvišji častniki cesarske armade. O njegovi smrti je pisalo vse avstrijsko časopisje: "Vsa Avstrija je žalovala, ko je slišala, da je mrtev slavni novarski junak," je Boštjančič povzel takratnega kronista.

Najvišje avstrijsko odlikovanje za pogum je bil Vojaški red Marije Terezije. Cesarica ga je ustanovila leta 1757 po veliki zmagi nad prusko vojsko pri Kolínu. Z odlikovanjem je želela nagraditi častnike, ki so se posebej izkazali na bojnem polju. Ta je odlikovanemu poleg časti in slave samodejno prinesel plemiški naziv ter dosmrtno rento, pravico pa je imel zaprositi tudi za baronski stan.

Razgibano 20. stoletje z dvema svetovnima vojnama, premikanjem mej in menjavanjem režimov je na plemenit spomin na Andreja Čehovina nasulo debelo plast prahu – dandanes zanj malokdo sploh ve, zaman boste o njem spraševali tako študente zgodovine kot obramboslovja. 

Spomenik, ki so ga morali zakopati

Ob 170-letnici Čegovinove smrti je Park vojaške zgodovine v Pivki skupaj z Direktoratom za vojne veterane in vojaško dediščino organiziral krajšo slovesnost pri spomeniku baronu Čehovinu, ki stoji pred njegovo rojstno hišo v zaselku Dolanci v Gornji Branici. 

"Ne gre samo za ohranjanje spomina, gre za svetel zgled, ki ga s pogumom in predanostjo Čehovin daje tudi danes. In to ne le vojakom in častnikom Slovenske vojske, ampak na nek način nam vsem, ko se v službi ali pa doma spopadamo s problemi vsakdana," je ob tej priložnosti pojasnil Boštjančič. 

"Veseli smo, da prav tu, v najožjem lokalnem okolju in med baronovim sorodstvom spomin nanj ni nikoli ugasnil. Spomniti se moramo, da so ravno domačini leta 1926 spomenik razstavili in zakopali, da bi ga rešili pred divjanjem fašistov. In da je prav zavest in vztrajnost domačinov botrovala temu, da je bil spomenik po šestdesetih letih v zarji bližajočih se demokratičnih sprememb, postavljen nazaj na svoje prvotno mesto. Hvala vam za to! Cela Slovenija vam lahko zavida tako imenitnega sokrajana!"

Mogočen spomenik, za katerega je načrt naredil arhitekt Maks Fabiani, so leta 1898 postavili vojni veterani in Čehovinovi soborci z italijanskih bojišč. Bil je v ponos tako Čehovinovi rodbini kot tudi domačinom v dolini Branice. A zapletlo se je po prvi svetovni vojni, ko je zahodni del današnjega slovenskega ozemlja pripadel Kraljevini Italiji. Spomenik Andreju Čehovinu, junaku cesarske armade na italijanskih bojiščih, je bil za fašiste silno moteč in ko so ga ti sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja oskrunili, so domačini spoznali, da obstaja velika verjetnost, da ga podrejo ter uničijo. V izogib temu so ga sami razstavili in zakopali ter tako rešili. Tudi po drugi svetovni vojni komunistične oblasti še zdaleč niso bile naklonjene ohranjanju zgodovinskega spomina na slavne rojake v cesarski službi in tako je spomenik ostal zakopan vse do prvih znakov demokratizacije ter narodovega ozaveščanja v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja. Leta 1987 je bil spomenik izkopan in pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice so ga domačini ponosno postavili nazaj na prvotno mesto.

Čehovinov spomenik je bil za fašiste silno moteč in ko so ga ti sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja oskrunili, so domačini spoznali, da obstaja velika verjetnost, da ga podrejo ter uničijo. V izogib temu so ga sami razstavili in zakopali ter tako rešili.
Čehovinov spomenik je bil za fašiste silno moteč in ko so ga ti sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja oskrunili, so domačini spoznali, da obstaja velika verjetnost, da ga podrejo ter uničijo. V izogib temu so ga sami razstavili in zakopali ter tako rešili. FOTO: arhiv družine Čehovin

Na slovesnosti, v kateri so sodelovali Garda in Orkester Slovenske vojske ter pevska skupina Kulturnega društva Karel Štrekelj, je venec položil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Marko Lovše. Ta je v svojem nagovoru poudaril, da baron Čehovin, katerega ime nosi vojašnica Slovenske vojske v Postojni, predstavlja pomemben zgled predane službe in velikega poguma. Parku se je zahvalil za dostojno obeležitev te pomembne obletnice. 

Razstava 'Najhrabrejši med hrabrimi'

Prav tako so v Parku vojaške zgodovine v Pivki odprli razstavo Najhrabrejši med hrabrimi – baron Andrej Čehovin (1810–1855), katere avtorja sta Janko Boštjančič in predsednik Slovenskega falerističnega društva dr. Pavel Car

"Razstava predstavlja prvo muzejsko obdelavo življenjske zgodbe barona Čehovina in oris njegove vojaške kariere. Njeno največjo dragocenost pa predstavljajo njegova odlikovanja – srebrna in zlata medalja za hrabrost ter križec Vojaškega reda Marije Terezije, razstavljena pa je tudi Čehovinova baronska diploma, ki jo je leta 1850 podpisal takrat devetnajstletni cesar Franc Jožef I," je še povedal Boštjančič. 

Razstava bo na ogled bo do konca leta.

andrej čehovin razstava park vojaške zgodovine hrabrost priznanje
Naslednji članek

Po najtemnejšem obdobju svojega življenja smisel našel v pomoči drugim

Naslednji članek

Ob svetovnem dnevu opozorili na pomen prve pomoči v času podnebnih sprememb

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
13. 09. 2025 12.40
Lepo ,da se govori o naših narodnih herojih! Edino pravilno!!!
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
13. 09. 2025 12.39
"ki ni zatajil svojih korenin", tako kot izdajalska roparska morilska rdeca banda, ki je raje klala svoj narod. Ali pa sedaj v modernih časih, ko se nepravilno vzgojena Slovenska mladina brati iz nazadnjaski mi balkani in jih posnema. Spet produkt izdajalskih levicarjev in njihove tumpaste politike odprtih vrat za vse, posebej tretjesvetovce - multikulti zgrešena ideologija. IZ tem bi se moral mal vec ukvarjat.
ODGOVORI
0 0
Watchy
13. 09. 2025 12.30
+3
Kok so stari te slovenci turki pa čehovini kdo bi si mislil...
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
13. 09. 2025 12.28
-2
kej pameten že ni mogel bit da je šel v vojsko. slabo je pazil nase, zato je mlad umrl.
ODGOVORI
2 4
Rde?a pesa in hren
13. 09. 2025 12.28
+0
V AO je bila slovenščina prepovedana, je pa zato vladal tak red, kot ga slavonija ni in ne bo več vidla po l 1991.
ODGOVORI
1 1
Castrum
13. 09. 2025 12.26
+4
Komunizem je popolnoma izbrisal Slovensko intelektualno zgodovino pred 1945
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
13. 09. 2025 12.34
-3
Intelektualno? Kere gobe si pa ti spet fruštkal danes?
ODGOVORI
0 3
Arguss
13. 09. 2025 12.41
Še sedaj se pleše pri koritu.Pa Jezusa se tudi bojijo.Amen.
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
13. 09. 2025 12.26
odlikovan vojasko, bili so odlikovani tudi pri ne vojaskih zadevah naprimer pri znanosti vesolja itd ko je mal vec vredno kod en vojak se manj oficir ko daje ukaze da vojaki zgubljajo zivljenja. Vojaki niso, da raziskujejo temvec da se borijo in tega mi ne rabimo.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
13. 09. 2025 12.05
+3
Danes bi te kriterije izpolnil edino gospod Maljevc.
ODGOVORI
4 1
Arguss
13. 09. 2025 12.07
+5
Z sendvičem v roki.
ODGOVORI
6 1
medŠihtom
13. 09. 2025 12.02
+2
vlaki pa še vedno vozijo z isto hitrostjo kot takrat. tudi infrastruktura postavljena v tistih časih se še vedno uporablja. mračni turizem.
ODGOVORI
2 0
Pamir
13. 09. 2025 11.58
-6
V avstroogrski je bila uporaba slovenščine prepovedana v javnih ustanovah.V nekaj letih se je pod AO iz ozemlja današnje SLO zaradi hude lakote in brezposelnosti izselilo več kot 250.000 Slovencev.
ODGOVORI
0 6
medŠihtom
13. 09. 2025 12.03
-5
z razlogom in prav je tako.
ODGOVORI
0 5
marker1
13. 09. 2025 12.06
+7
Niso pravilno obveščen ali pa namenoma zavajaš! V avstro-ogrski vojski so slovenskim vojakom poveljevali slovenski častniki v slovenskem jeziku.
ODGOVORI
7 0
Arguss
13. 09. 2025 12.09
+4
Spet oprane nebuloze post kidriča
ODGOVORI
4 0
Pamir
13. 09. 2025 12.15
Se pravi da so bili Slovemci dobri samo za kanon futr če so jim dovolili govoriti slovensko samo v vojski.V vseh drugih javnih ustanovah pa ne.
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
13. 09. 2025 12.28
+2
Pamir.. je bila Slovenscina dovoljena v Jugi pri vojski naprimer se razred si ruknu, ce nisi govoril srbsko ne tumbaj prevec. To je vedno ko imamo kimavcke na prestolu.
ODGOVORI
2 0
Castrum
13. 09. 2025 12.29
+3
@pamir, daj ne palamudi!...Slovenščina je imela status uradnega jezika na deželni in lokalni ravni v slovenskih zgodovinskih deželah, kot so Kranjska, Štajerska, Koroška in Primorska....Si tipičen rvat, brez znanja...
ODGOVORI
3 0
galeon
13. 09. 2025 11.56
+0
Je že spomeniku napisana beseda Patria. Kje je pa Janezek?
ODGOVORI
2 2
Bolfenk2
13. 09. 2025 11.56
+1
Vsaka mu čast. Ampak boril se je za tuje interese podobno kot se danes slovenski vojaki borijo za Nato, torej za tuje interese.
ODGOVORI
2 1
aljoteam
13. 09. 2025 11.55
+2
Grozljivo vse skupaj, od okupacije, vojn, čaščenja "vojnih herojev" itd. Vojni heroj se v zgodovino vpiše tisti, ki je zmagal - pomagal pobiti vec neznancev v nasprotnem taboru. Ne bom naštevali dalje. Razumem da bi opominjajo na grozote vojn itd., ampak čaščenje vojnih herojev je res neokusno...
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
13. 09. 2025 11.53
-4
Res škoda,ker Janša ni Slovenec.
ODGOVORI
4 8
Glotar
13. 09. 2025 11.56
-1
kje piše, da ni Slovenec?
ODGOVORI
2 3
Teleport
13. 09. 2025 12.00
-1
Pomlad tn nisi slovenec
ODGOVORI
1 2
Gutenberg
13. 09. 2025 12.27
No pomladnik, že večkrat sem pozval, pa še vedno čakam, na objavo Janševega rojstnega lista. Da se končno potdi, kako lažete ...
ODGOVORI
0 0
Pamir
13. 09. 2025 11.52
-3
1941 so morali razstaviti njegov spomenik da mu ga ne bi bela fašo kolaborantska banda porušila kot mnoge druge in 1945 spet sestaviti.
ODGOVORI
1 4
Arguss
13. 09. 2025 11.51
+5
To ljudje po kidriču neradi slišijo.Amen.
ODGOVORI
5 0
Definbahija
13. 09. 2025 11.51
+11
Baron Andrej Čehovin. Neki dalji moj sorodnik. Vsake toliko grem mimo spomenika in se ustavim ob tem velikem možu. Lahko smo ponosni na njega. Tako Primorci kot celotna Slovenija.... Še Avstrija je bila ponosna na njega.
ODGOVORI
11 0
Arguss
13. 09. 2025 12.05
+1
Vsi smo ponosni na izjemne Slovence.Samo udbo komunisti po kidriču niso.Amen.
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
13. 09. 2025 12.16
-1
Ne vem zakaj mu udbo komunisti polagajo venec
ODGOVORI
0 1
ap100
13. 09. 2025 11.31
+16
banda ki nam je vladala po 2 svetovni vojni je to vse prikrila - prvič sem slišal zanj
ODGOVORI
19 3
LT68
13. 09. 2025 12.03
+0
Če si samo 3 razrede naredil,potem že drži,ostali z šolami ga poznamo.
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
13. 09. 2025 11.19
-2
avstroogarci so jim pinudli visoke pložaje, ko je bila oa ustanovljena srb. hrv.in slo... so morali vsi nazaj
ODGOVORI
2 4
4BIDEN
13. 09. 2025 11.17
+0
če so denar namenjen za propagando, da celovec ostane slovenski POKRADLI
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
13. 09. 2025 11.18
-2
zato je nastala SHS
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256