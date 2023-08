Najhuje v Zgornji Savinski in Mežiški dolini, 'po Dreti plavajo avtomobili'

Zaradi razmočenega terena se pojavljajo zemeljski plazovi. V Koroški Beli so tako v soboto zvečer zaradi grozečega plazu izpeljali evakuacijo stanovalcev, ki bo trajala do danes do 7. ure, pri čemer ni izključeno podaljšanje. V soboto zvečer so odredili tudi preventivno evakuacijo prebivalcev v porečju Meže zaradi zemeljskega plazu v Črni na Koroškem.

Plazovi med drugim grozijo na območju Slovenj Gradca, Velenja in na Škofjeloškem. Ekipe se bodo skušale prebiti do še vedno nedostopnih krajev in zaselkov, nadaljevala se bodo prizadevanja za vzpostavitev cestnih povezav in druge infrastrukture. V soboto se je s pomočjo Slovenske vojske reševalnim ekipam uspelo prebiti do Črne na Koroškem, kamor so s helikopterji dostavili hrano in najnujnejše potrebščine.

Ob reki Muri pri Dolnji Bistrici je v soboto zvečer popustil vodni nasip. Stekla je evakuacija prebivalcev na območju, saj se bojijo morebitnega poplavnega vala ob sicer drugem najvišjem pretoku Mure v zgodovini.

Javlja se Zadrečka dolina: Zalite hiše, uničeni mostovi, brez vode in elektirke

Javilo se nam je več prebivalec Zadrečke doline. Kraji ob reki Dreti so močno prizadeti, pričajo prebivalci in fotografije, ki so nam jih poslali. Zaradi poplavljenih cest so še vedno odrezani od sveta, prav tako od elektrike in vode. Prebivalci poročajo, da je več hiš zalitih do stropa, več družin je ostalo brez vsega.