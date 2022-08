Najhujša suša v zadnjih 500 letih: zeleni pašniki izginjajo, gladine rek upadajo

Ker se je morje segrelo nad povprečjem, sredozemsko celo do pet stopinj, so ogroženi celotni ekosistemi, tudi v rekah in jezerih. Gardsko jezero so si turisti vsekakor predstavljali drugače. "Prišla sva lani in nama je bilo všeč, zato sva se letos vrnila. Pokrajina se je zelo spremenila, ob prihodu sva bila šokirana, saj sva se sprehodila naokoli in vode ni bilo," pravi italijanska turistka Betarice Masi .

Gledate mivko, pa bi morali Donavo. Čeprav so takšnih novih plaž, ki so tudi v Novem Sadu posledica upadnja gladine reke zaradi suše, nekateri veseli, je situacija daleč od nebeške.

Podobno je na Madžarskem, kjer so ponekod zaradi zaščite kvalitete voda prepovedali kopanje. Okoli Budimpešte je Donava upadla za več kot meter in pol. "Želimo si in pričakovali smo, da se vodo shranjuje. A v družbenem pomenu je to težko implementirati. Pred 200 leti ostanki poplav niso nobenega motili. Zdaj imamo zelo malo neposeljenega področja, zato bi postavitev velikih hranilnikov potrebovala socialni konsenz," pojasnjuje Gabriella Siklos iz madžarskega direktorata za upravljanje voda.

Z vodo pa izginjajo tudi zeleni pašniki. Da so spremembe sistema kmetovanja, proizvodnje in porabe hrane nujne, je jasno tudi pri nas. Kmetje se sprašujejo, kaj se bo zgodilo, če letos ne bo dovolj ugodne krme, pridelane doma. "Težko si predstavljam, da je možno imeti še bolj eksplozivno mešanico v tem trenutku. Ne bi napovedoval lakote, a če se to nadaljuje, bodo cenovni pritiski zelo visoki," razlaga Kuhar.

Nemško gospodarstvo in hkrati celotna Evropa medtem še vedno trepeta pred potencialno popolno prepovedjo plovbe na upadli reki Ren. Gre za ključno transportno pot za večino od 200 milijonov ton tovora: vse od premoga in hrane do avtomobilskih delov. Z upadlo gladino bi v pol leta za 0,2-odstotni točki padla tudi napoved gospodarske rasti.