Najhujše gorske nesreče pri nas

10. junij 1997, 5 mrtvih – Med usposabljanjem v Turskem žlebu nad Okrešljem je umrlo pet gorskih reševalcev.

11. september 1997, 2 mrtva – V severni steni Male Mojstrovke sta se smrtno ponesrečila mlada člana alpinističnega odseka z Jesenic.

24. junij 2006, 2 mrtva – Pri sestopanju skozi Ozebnik med Velikim in Srednjim Rokavom je planinka padla po zelo strmem snežišču in med drsenjem podrla planinca, ki sta prečkala snežišče nekoliko nižje. Planinka in eden od planincev sta umrla na kraju nesreče.

23. avgust 2015, 2 mrtva – Pri vzponu na Mangart se je smrtno ponesrečila češka planinka, med Domom Valentina Staniča pod Triglavom in grebenom Rjavine pa je zdrsnil planinec.

1. november 2015, 2 mrtva – Med planinskima postojankama Staničev dom in Kredarica so našli dva mrtva planinca.

3. avgust 2019, 2 mrtva – Pri vzponu na Spodnji Rokav na območju Mojstrane se je zaradi padca s stene na višini okoli 2200 metrov smrtno ponesrečil slovenski gornik, tuji gornik pa je pri sestopu s Triglava padel z večje višine proti Planiki.

13. in 14. februar 2021, 4 mrtvi – Pod snežnim plazom na italijanski strani Kanina je 13. 2. umrl slovenski turni smučar, v dveh ločenih snežnih plazovih 14. 2. pa so na Storžiču umrli trije alpinisti.

15. in 16. januar 2022, 5 mrtvih - V Bosovi grapi v Kamniško-Savinjskih Alpah je 15. 1. zaradi zdrsa umrl hrvaški državljan, pri sestopu z Malega Triglava sta 16. 1. v Snežno konto v dveh ločenih nesrečah v smrt zdrsnila slovenski in tuji državljan, še dva planinca pa sta se smrtno ponesrečila isti večer pri sestopu s Komne.