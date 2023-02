Najhujše zime 20. stoletja

S hudim mrazom je postregla zima 1928/29, ki kljub razmeroma toplemu decembru velja za najbolj mrzlo zimo 20. stoletja. Mraz je pritisnil takoj po novem letu in se razširil nad vso Evropo. Temperature so se v januarju in februarju pogosto spuščale 20 in več stopinj pod ničlo. Kot lahko beremo v kronikah, so takrat zaradi hudega mraza in pomanjkanja hrane volkovi zahajali v vasi in napadali živino. Zamrznile so številne reke in jezera, led je v večjem obsegu prekril celo Tržaški zaliv.

V zadnjih letih veliko govorimo, da zime niso več takšne, kot so bile nekoč. Kljub temu so bile tudi v preteklosti mile zime z malo snega, a že naslednja zima nam je prinesla veliko snega in hud mraz, ki je v zadnjih letih bolj redkost.

V arhivu Arsa lahko najdemo še več zanimivih dogodkov, ki so zaznamovale zime v preteklosti. Prva polovica 1951/52, ki je večjemu delu Slovenije prinesla najdebelejšo snežno odejo v zgodovini meritev, je bila s snegom podobno skromna kot letos. Vremenski preobrat se je v tej zimi zgodil 17. januarja, ko je po nižinah zapadlo od pet do 30 centimetrov snega. Sneženje sicer ni bilo posebej izdatno, je bilo pa uvod v izredne snežne razmere naslednjih tednov. V Sredozemlju so začeli nastajati cikloni, ki so večji del Slovenije na debelo zasipali s snegom. V Ljubljani so sredi februarja izmerili kar 146 centimetrov debelo snežno odejo. Še več snega je bilo na severozahodu, na Bledu 180, na Bohinjskem 263, pri izviru Soče pa celo 295 centimetrov snega.

Za zadnja leta nepredstavljiv mraz je vztrajal ves februar. Po podatkih Arsa je bilo izjemno mrzlo tudi 13. februarja, ko so v Kočevski Reki ob dveh popoldne izmerili –20,0 stopinje Celzija, na Bledu je termometer pokazal –16,6 stopinje Celzija, v Kamniku –16,5, v Novem mestu –15,8 in v Slovenj Gradcu –15 stopinj Celzija.

Pri nas je najhujši mraz pritisnil tretjega februarja, ko so po podatkih Agencije za okolje v Dolenjem Medvedjem selu pri Trebnjem izmerili –33,1, v Babnem Polju pa neuradno kar –39,6 stopinje Celzija. Celo ob morju so se temperature spustile do –14 stopinj Celzija.

Zelo dolga in ostra je bila zima 1962/63, ko je sneg tudi nižje ležeče kraje neprekinjeno prekrival kar tri mesece in pol. V Murski Soboti se je temperatura spustila do –31 stopinj Celzija. Zadnja prava in dolga zima, ki je postregla tako z obilico snega, kot tudi s hudim mrazom, je bila leta 1986/87. V Murski Soboti se je ohladilo do –29 stopinj Celzija, v Ljubljani pa so izmerili 89 centimetrov snega.

Zime postajajo vse bolj mile

Na meteorološki postaji Ljubljana, ki že 75 let deluje na isti lokaciji, po letu 1990 vsako zimo povprečno beležijo le dva dneva s temperaturo pod –10 stopinj, to je kar štirikrat manj kot med letoma 1948 in 1990. Največ tako mrzlih dni, kar 34, so našteli leta 1963. Sledita leti 1956 in 1985 z 22 mrzlimi dnevi. Za primerjavo, po letu 2010 se je temperatura v prestolnici skupaj le 13-krat spustila pod –10 stopinj, nazadnje pred skoraj petimi leti. Najbolj mrzel dan v tej zimi je bil petek, ko so izmerili –7,3 stopinje Celzija.

Razlogov za tako drastično zmanjšanje števila mrzlih dni je več. Poleg širjenja mesta, ki s stavbami ter tlakovanimi in asfaltiranimi površinami predstavlja toplotni otok, je še pomembnejši razlog ta, da zaradi podnebnih sprememb v zadnjih desetletjih v povprečju zapade vse manj snega. Snežna odeja namreč ob jasnih nočeh brez vetra prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje, da bi toplota iz tal uhajala v ozračje, s čimer so lahko temperature v krajih s snežno odejo tudi za deset stopinj nižje kot v krajih brez nje.