Najlažji način za spodbujanje otrokovega razvoja: Montessori igrača, ki razvija otrokove potenciale, socialne veščine, samostojnost…

Kako igrača Toyuma pozitivno vpliva na vzgojo in izobraževanje mojega otroka?

Igrača Toyuma je kombinacija igre in izobraževanja v enem. Otroci jo bodo oboževali, ker je zabavna in oblikovana tako, da se zlahka in hitro naučijo razlikovati barve, številke in oblike.

Pravzaprav so to 4 igre v 1: lov na ribe, sestava oblik, številk in barv. Te kombinacije iger bodo spodbudile otrokovo domišljijo in razvile ustvarjalnost, logiko in koncentracijo. To jim bo dalo ure zabave, sčasoma pa jim bo postajalo vse bolj zanimivo. Dovolite svojemu malčku, da sam izbere igro, saj samostojna izbira v zgodnjem otroštvu pozitivno vpliva na otrokovo samozavest in samopodobo.