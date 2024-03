Najlepša modna oblačila za posebne priložnosti najdete v Nami

Ste povabljeni na poroko, maturantski ples, vrtno zabavo, koktajl pod zvezdnim nebom, na rojstnodnevno zabavo v restavracijo Nebo ali so vam zgolj ljubi bolj glamurozni in svečani stajlingi? Potem nikar ne oklevajte z obiskom Name.

Modna oblačila in dodatki, ki bodo tokrat kraljevali na posebnih dogodkih, so obarvani v sveže pomladne barve. Ne spreglejte niti klasike v beli barvi (tej se izogibajte le, če ste povabljeni na poroko), zlate, srebrne in bronaste, ki je sveža modna novost sezone.

Tudi moški lahko ob tovrstnih priložnostih brez težav posežejo po nekonvencionalnih barvah obleke, srajce, puloverja in kravate. Umazano rožnata ali sinje modra barva sta nedvomno prva izbira modnih stilistov in oblikovalcev, ki so zapisali modne trende nove sezone.