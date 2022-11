Najlepša obutev sedaj znižana do 50% - tak je črni teden v priljubljeni trgovini!

Znižanja v Deichmannu trajajo vse do 26.11.2022 , zato je sedaj odlična priložnost, da si tiste čevlje, ki jih že celo jesen opazujete, kupite po znižani ceni, in to do -50% v poslovalnicah po celi Sloveniji.

Trgovine Deichmann so preplavili priljubljeni modeli obutve, posebna znižanja v črnem tednu, ki velja za najbolj razburljiv teden za nakupovanje, pa vključujejo toplo zimsko obutev, visoke in nizke škornje, gležnjarje in salonarje , pa tudi superge znanih blagovnih znamk, kot so adidas, Nike, Fila in mnogih drugih.