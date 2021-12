Najlepša obutev za hladne zimske dni – sedaj še bolj ugodno!

Začela so se znižanja v Deichmannu in prepričani smo, da boste v razkošnem izboru obutve za vse priložnosti našli vse, kar potrebujete za zimo in praznične dni. Cene obutve in modnih dodatkov so znižane kar do -50%, v izboru pa lahko najdete vse od zimskih in termo škornjev za celo družino, trendnih modnih škornjev za vsak dan ali posebne priložnosti, usnjeno obutev ali pa najlepše salonarje za sijajen skok v 2022!

PREŽIVIMO NAJLEPŠI DEL LETA V NAJLEPŠIH ŠKORNJIH Praznično vzdušje, uživanje v sladkih prigrizkih, dišečemu čaju ali kuhanemu vinu na mestnih ulicah … za popoln užitek se moramo tudi toplo in udobno obuti, da bomo pripravljeni na dolge sprehode, ne da bi nas zeblo. Prav takšno obutev, s katero bomo brez skrbi, smo našli v Deichmannu po znižanih cenah. Trendne gležnjarje ali visoke škornje lahko izbirate v različnih oblikah, višinah in barvah, prav tako lahko poiščete svoj najljubši chunky model – z debelejšim podplatom ali posebej podloženo obutev z različnimi višinami pete. Nam so se še posebej vtisnile v spomin klasične rjave oxfordke, ki jih lahko kombiniramo prav k vsemu, pa tudi elegantni črni gležnjarji so odlična izbira, če pa boste izbrale podložene, boste ugotovile, da so kot narejeni za hladne zimske dni. icon-expand BLEŠČEČ KORAK V 2022 Ne glede na to, kako načrtujete silvestrski večer, se boste v bleščečih salonarjih po znižanih cenah, ki jih boste našli v Deichmannu, zagotovo počutili glamurozno in nadvse svečano! Udobni salonarji s svetlečim pridihom, visoke črne petke z nepričakovanimi detajli ali glamur v zlatih odtenkih? Izbira zagotovo ni lahka, vendar vam širok nabor možnosti zagotavlja, da bo vsaka dama našla prave salonarje za skok v 2022 v pravem stilu! icon-expand ZIMSKE RADOSTI V TOPLIH IN UDOBNIH ČEVLJIH Če ste tudi sami ljubitelj aktivnosti na prostem in uživate v zimskih radostih, imamo za vas odlične novice! Znižanja v Deichmannu v predprazničnem obdobju so odlična prilika, da najdete kvalitetne termo škornje za celo družino in se takoj podate na nepozabno pustolovščino. Sankanje in kepanje bo še lepše, če boste brez skrbi, da bi bili premočeni ali da bi vas zeblo. Preverite ponudbo in poiščite toplo zimsko obutev za ženske, moške in otroke! icon-expand Izkoristite znižanje do -50% na izbrane modele obutve in modnih dodatkov v vseh poslovalnicah Deichmann po celi Sloveniji, ki traja od 14.12. do 29.12. Ponudbo lahko preverite tudi na spletni strani www.deichmann.com.

