Najlepša Slovenka je Rebeka Predan.

Zmagovalki World Top Model Slovenia, Rebeki Predan , je uspelo nekaj, kar ni še nobeni Slovenki. Slovenska zmagovalka najbolj prestižnega tekmovanja v modelingu na svetu se je vrnila iz svetovnega izbora v Budimpešti, kjer se je uvrstila med pet najboljših modelov na svetu in navdušila eno izmed elitnih modnih agencij Major Model Management, ki jo je že poklicala v Milano na casting. World Top Model Slovenia je sicer edino tekmovanje v modelingu pri nas, ki poteka skozi celotno leto. Velja za enega najbolj prestižnih tekmovanj v svetu nasploh. 17-letno Rebeko, ki si je od nekdaj želela postati model, je zmaga presenetila "saj je naziv World Top Model Slovenia resnično prestižen in hkrati največja platforma za modeling."

"Zmaga na slovenskem izboru mi odpira vrata v modni svet in mi daje izjemne priložnosti, ki jih model lahko samo sanja. Vzhičena sem, to je eden izmed mojih najlepših trenutkov v življenju, saj sem vedno občudovala prejšnje zmagovalke," je še povedala tik po zmagi.

Njeni vtisi o svetovnem izboru so bili izjemni. Spoznala je veliko modnih agentov in ljudi iz sveta modelinga: "Svetovni izbor je bil zame posebna izkušnja. Zagotovo doživiš pravi občutek, kaj modeling v svetovnem nivoju sploh je. Vse večkrat vidimo samo blišč in naslovnice, premalokrat pa se zavedamo, da je zadaj res veliko garanja, hektike, popolnosti in stresa. V nekaj dneh smo doživele toliko stvari, da ne morem opisati. Tempo je bil res neverjeten, ampak v modelingu pač ni ujčkanja, je samo delo, delo. Zagotovo nepozabna izkušnja, ki pa se bo nadaljevala, saj kmalu odpotujem v Milano."

Rebeka sicer obiskuje Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor. Več kot 10 let je trenirala jazz balet in hip-hop, nekaj let pa tudi atletiko in balvansko plezanje. Je velika ljubiteljica živali, zanimata pa jo svet podjetništva in financ ter adrenalinske dogodivščine. Preizkusila se je v skoku s padalom iz letala z višine 4.000 m, paraflyju, vožnji z balonom na topli zrak, vožnji z buggyji in gokarti ter raznimi adrenalinskimi vožnjami po slovenskih sankališčih.