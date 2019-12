36-letni Zoran po dolgih letih končno združen z biološko mamo

Kriminalna združba, ki je delovala na ozemlju nekdanje Jugoslavije naj bi ukradla in prodala več kot 20.000 dojenčkov, so prepričani v društvu Izginuli dojenčki Beograda, ki zdaj s pomočjo aktivistov delujejo po vsej Evropi in poskušajo združiti čim več izginulih otrok z njihovimi pravimi starši.

Od vznemirjenosti se je na pot podal kar z avtobusom

Čeprav bodo njuno DNK analizirali, v primeru Zorana in njegove danes 58 let stare biološke mame to skoraj ne bi bilo potrebno. Številke na njegovi in njeni zapestnici se namreč ujemajo do pike, enaka je tudi pisava. Kako podobna sta si v živo, pa sta ugotovila prav danes.

''Zoran je na srečanje nameraval z avtom, a ker je bil preveč vznemirjen in nikakor ni mogel spati, se je včeraj opolnoči odločil, da gre z avtobusom,'' pripoveduje Marko Ivić, aktivist omenjenega društva, ki je tudi glavni 'krivec' današnjega srečanja in tisti, ki je izgubljenega sina in nesrečno mamo tudi prvi našel. ''Tudi mama doživlja stres in že dva dni ni spala. Ves čas komuniciramo, nazadnje sinoči, ko sem govoril z obema.''

Srečala sta se v hrvaški Istri, kjer Zoranova biološka mama živi že dolga leta. Da jima je lažje, ju spremljata njen nečak iz Osijeka in Zoranova zaročenka. "Predvidevam, da bodo skupaj do novega leta, a vse je odvisno od Zoranove zaročenke, ki se bo najbrž morala zaradi službe vrniti,''še pove Ivić.

A spoznati se želita daleč stran od žarometov. V srbskem društvu pa so samo letos z biološkimi starši združili več kot 10 oseb. ''Ker so to velike travme za starše in otroke, mnogi od njih javno o tem nočejo govoriti in prijavljati pristojnim organom,'' pojasnjuje Milena Jankovič.

V Sloveniji morda še več takih primerov

Zoran pa še zdaleč ni edini primer povezan s Slovenijo. Iviću se je pred dnevi javil še en 33-letnik, ki živi v Sloveniji, njegova mama pa naj bi zdaj živela v Avstriji. ''Mladenič mi je poslal šop las, da bi njegovo DNK primerjali s potencialno mamo, ki svojega sina ves čas išče. Doslej je za to zapravila že več kot 30.000 evrov,'' razlaga Ivić.

A le zelo redkim srečnežem uspe to, kar je uspelo Zoranu in njegovi mami. Skupaj bosta namreč preživela vsaj ene božične praznike.