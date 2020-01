Najlepše destinacije za poletni dopust

S turistično agencijo Relax lahko odpotujete na kar 12 destinacij na Mediteranu in poletje preživite v enem izmed 260 hotelov, med katerimi jih je 191 na obali. Med grškimi otoki se lahko odločite za dopustovanje na Krfu, Zakintosu, Rodosu, Kreti ali Kosu, svoje potnike Relax odpelje na Ciper, v letošnji sezoni pa prvič tudi na Mallorco. Izbirate lahko med ponudbami v celinski Španiji, Turčiji, Tuniziji z Djerbo, Egiptu in Združnih Arabskih Emiratih.

Brezskrbne počitnice

Počitnice so namenjen počitku, zato je pomembno, da organizacija in sam dopust ne predstavljata nepotrebne skrbi. Relax ima na večini destinacij svoje predstavnike, ki so v hotelih prisotni 4 x tedensko. Ti nudijo pomoč in poskrbijo za brezskrben dopust Relaxovih potnikov, poleg tega pa vam Relax nudi 24-urno pomoč na destinaciji. V primeru kakršnih koli težav ali dilem se lahko obrnete nanje tako, da pokličete na tel. številko 00386 2 87 70 222. S Senior in Poletnimi klubi v Turčiji in na grškem Krfu pa poskrbijo, da njihovim potnikom ni nikoli dolgčas. Organizirajo športne aktivnosti, razvedrilo in večerna druženja. Poskrbljeno pa je tudi za otroško animacijo z mačkom Reksijem, da bodo tudi najmlajši potniki preživeli zabavne počitnice. Potovanje z otroki prinaša še dodatne ugodnosti. Prvi otrok ima v izbranih hotelih brezplačno bivanje in letalski prevoz. Splača se pohiteti s prijavo, saj ugodnost velja za 7-dnevne oddihe za prvih 5 ali 7 prijav pri izbranih hotelih in na izbranih terminih v juniju, avgustu, septembru in oktobru. Velja še omeniti, da so vsi leti, razen za Mallorco, iz Ljubljane.