Najlepše ideje za preživljanje Veselega decembra

Ne poznate skupine Admiral Slovenija? Naj se vam predstavimo.

Skupina Admiral Slovenija združuje vrhunske storitve na področju igralništva, hotelirstva, gostinstva in zabave. Danes se Admiral Slovenija ponaša z 9 igralnimi saloni z delujočimi gostinskimi obrati, 3 hoteli in 3 restavracijami na različnih lokacijah po Sloveniji.

V osrednjeslovenski regiji naše goste vabimo k preživljanju prostega časa znotraj treh igralnih salonov in sicer v Casino Admiral Ljubljana Center, Casino Admiral Grosuplje in Casino Admiral Lesce. Vsak izmed igralnih salonov se ponaša z velikim številom igralnih mest, brezplačnim parkiriščem in vrhunskimi storitvami v prijetnem ambientu. Na Štajerskem Admiralova prijazna in profesionalna ekipa zaposlenih skrbi za dobro počutje gostov v dveh igralnih salonih; Casino Admiral Maribor ter Casino Admiral Ptuj. V slovenskem najstarejšem mestu turiste in obiskovalce gostimo tudi v hotelu, ležečemu v neposredni bližini turističnih znamenitosti. Na Primorskem je Admiral prisoten na štirih lokacijah; med drugim tudi v tako imenovani prestolnici igralništva v Sloveniji, v Novi Gorici, z igralnim salonom ter restavracijo Casino Admiral Princess Nova Gorica. Na Kozini, majhnem mestecu v osrčju tromeje med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, vse dni v letu cenjene goste razvaja Hotel & Casinò Admiral Kozina. Razkošje in alkimija beneškega stila pa goste presenetita ob vstopu v prestižnih igralnih salonih Casino & Hotel Admiral Carnevale Škofije ter Casino Admiral Riviera Portorož.

Kaj lahko doživimo v Admiral Slovenija?

Admiralova vrata v kraljestvo zabave so vedno odprta, naš svet pa velik in raznolik, zato vsak, ki vstopi, lahko najde nekaj zase. Preplet igralniške zabave z najvišjimi hotelirskimi in kulinaričnimi standardi pa gostom omogoča le najboljšo izkušnjo.

Da tako izkušnjo približamo tudi vam, smo v Admiral Slovenija pripravili nekaj turističnih paketov, ki so na voljo tudi s plačilom s turističnimi boni.

Doživetja v Casino & Hotel Admiral Kozina