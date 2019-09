Najlepše jesenske družinske počitnice so v bazenih pod stekleno kupolo!

Že načrtujete, kje boste ustvarjali jesenske družinske spomine?

V Thermani Laško na vas čakajo najlepša jesenska doživetja, ki vključujejo sproščujoče razvajanje, aktivni oddih in kulinarične poslastice. Obenem pa so na kožo pisane tudi najmlajšim, za katere poskrbi raznolika in kot jesen barvita animacija.

Prva postojanka: Bazeni pod kupolo Prva obveznost na oddihu v Thermani Laško je skok v blagodejno termalno vodo Laško. Na več kot 2200m2 vodnih površin najdete zabavo in sprostitev za vso družino. Bazeni, whirpooli, hitra reka, valovni bazen, čofotališče za najmlajše in še mnogo več se nahaja pod slikovito in edinstveno odpirajočo se stekleno kupolo, ki predstavlja izjemno kuliso za sproščanje v termalni vodi Laško, za katero obstajajo celo znanstveni dokazi, da dobrodejno vplivajo na naše počutje.

Žur za najmlajše Če dopustujete z otroki, vemo, kakšna so »pravila igre«. Zadovoljen otrok = zadovoljen starš. Strah, da bi bilo otrokom v Thermani Laško dolgčas, je povsem odveč. Po mnogih vodnih vragolijah v bazenih je čas za obisk številnih plesnih in ustvarjalnih delavnic, ogled gledaliških predstav in mini cluba, kjer najmlajše nestrpno pričakujeta otroški maskoti Vodomček in Vodomčica … Mlade nadobudneže povabimo še na pravi žur v pižamah, celotno družino pa »začaramo« na čarovniškem družinskem žuru. Za piko na i svoje najmlajše popeljite še na otroško čokoladno masažo ali katero drugo otroško wellness storitev, v katerih lahko otroci uživajo v družbi staršev. Več informacij o ponudbi za otroke: https://www.thermana.si/aktualno/vstop-samo-za-otroke

Sprostitev za »ta velike« Ko poskrbimo za zabavo otrok, je čas za lastno sprostitev. Na voljo so številni wellness tretmaji, med katerimi s ponosom izpostavijo hišne rituale, kot sta Vrelec mladosti in Dotik petih elementov. 120-minutna tretmaja poskrbita za popolno regeneracijo telesa in sta plod dela Thermaninih wellness terapevtov. Tu so še edinstveni pivovski wellness tretmaji, ki izžarevajo tradicijo in dediščino pivovarskega Laškega. Zgodbe Laškega lahko »prebirate« v savna centru, kjer lahko okrepite imunsko odpornost v pestrem naboru savn in vodenih savna programov.

Prebudite raziskovalni duh! In ko se naužijemo vodnih vragolij, whirpoolov, divjih rek in wellness užitkov, je čas, da se odpravimo ven. Na svež zrak, v jesenske barve odete gozdove, ki se nahajajo v okolici hotelov. Sama destinacija ponuja paleto ležernih sprehajalnih in aktivnih pohodniških poti, pa tudi pestre družinske izlete, pri katerih na primer spoznavamo življenje čebel, iščemo rudniškega škrata med rudniškimi rovi … V Zdraviliškem parku v neposredni bližini hotelov na manjše otroke čakajo ekološka igrala v podobi grajske trdnjave, najstnikom na kožo pisana pa je VR soba, ki se nahaja v Thermani in na slikovitem Starem Gradu Celje in v kateri lahko na drugačen in interaktiven način spoznate zgodovino grofov Celjskih. Želite izvedeti več o doživetjih v bližnji okolici? Kliknite tukaj.

