Najlepše praznične poti z vlakom

Od konca novembra do konca decembra se avstrijska prestolnica spremeni v malo pravljično deželo. Pogrejte se z znamenitim Weihnachtspunschem in se sprehodite od operne hiše po Kärntner Straße do katedrale sv. Štefana, pa po ulici Graben do palače Hofburg. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 29 €.

Mozartovo mesto v predbožičnem času očara s tradicionalno božično jelko, zastekljenim vodnjakom in gradom, ki se dviga nad trgom Salzburger Dom. Ob vznožju trdnjave Hohensalzburg, ki stoji neposredno ob salzburški katedrali, se odvija svetovno znani in najstarejši avstrijski božični sejem. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 26,90 €.

V mestu ob Dravi boste našli vse, kar ustvarja božično vzdušje – od romantičnega adventnega sejma do adventa v kočah in umetniškega adventa. Beljaški tradicionalni advent se razprostira okoli mestne župnijske cerkve, na glavnem trgu (Hauptplatz) pa se odvija Beljaški kulinarični advent. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 11 €.

Budimpešta, Madžarska

Z vlakom se peljete mimo čudovitega Blatnega jezera in Veszprema ter obiščete madžarsko glavno mesto Budimpešto. Lepotica ob Donavi očara v vseh letnih časih, a prekrasne palače, cerkve, trgi in sanjski mostovi so v praznični preobleki še lepši. Številni trgi in ulice madžarske prestolnice se v decembru odenejo v čarobnost lučk in prazničnih stojnic. Povzpnite se na Citadelo, ki se dviguje nad tem veličastnim mestom, oglejte si središče mesta ob Elizabetinem mostu, sprehodite se skozi Verižni most in čez Trg svobode do bazilike sv. Štefana. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 15 €.

Zagreb je v preteklih letih prijel laskavi naziv najboljše adventne prestolnice Evrope. Središče mesta se v prazničnem času spremeni v pravljično okrašeno mesto. Zanimiv je vzpon na Gornje mesto in ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti z mogočno stolnico Kapitol, predsedniško palačo, Trg Bana Jelačiča in dobrote božičnega sejma. Vozovnica iz Ljubljane za odrasle: od 9 €. Za potovanja skupin ali družin so vozovnice še cenejše.

Tudi potovanja z vlakom po Sloveniji so zelo ugodna, sploh če potujete za konec tedna ali za praznike, ko so vozovnice več kot za polovico cenejše. V prazničnih dneh vabijo s praznično okrasitvijo in prireditvami številni slovenski kraji.