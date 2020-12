Najlepši čas v letu – z najboljšimi darili

Vstopili smo v najlepši čas leta, ki v nas prebuja spomine na lepe trenutke v letu, ki se poslavlja in daje upanje na čudovite trenutke v letu, ki prihaja. Poskrbite, da čas, ki ga vsi komaj čakamo, namenite sebi in tistim, ki jih imate najraje. Zato - ne čakajte na zadnje dni z izbiro, izognite se gneči in pravočasno izberite darila za tiste, ki se jim želite zahvaliti za vso ljubezen in pozornost, ki so vam jo namenili v enem najzahtevnejših let, kar se jih spominjamo.

icon-expand Samsung FOTO: Arhiv ponudnika

Samsung se je potrudil in pripravil posebno ponudbo pametnih naprav, ki bodo razveselile vaše najdražje: v mavrične odtenke odeta Galaxy S20 FE in Galaxy Note20 pametna telefona, Galaxy Watch3 pametna ura, Galaxy Buds Live brezžične slušalke in Galaxy Tab S7 tablični računalnik.

Galaxy S20 FE pametni telefon je zasnovan tako, da vključuje vse funkcije, za katere so uporabniki povedali, da so jim pomembne pri pametnem telefonu. Nudi izjemno trojno kamero z umetno inteligenco, vrhunsko povezljivost in razširjen pomnilnik. Samsung je novi pametni telefon opremil s 4.500 mAH baterijo, ki lahko zdrži ves dan in zmogljivim procesorjem, nudi pa tudi Super hitro polnjenje za popolnoma brezskrbno uporabo kjerkoli. Galaxy Note20 je namenjen vsem, ki želijo izkoristiti vsak trenutek svojega časa, bodisi za delo bodisi za igro. Vključuje ikonično S Pen pisalo, ki nudi vrhunsko izkušnjo pisanja. S Pen pisalo pri novem Galaxy Note20 pametnem telefonu omogoča še večjo natančnost kot kadarkoli prej in neprimerljivo odzivnost – pri pisanju boste imeli občutek, kot da pišete s pisalom po papirju. Oba pametna telefona izboljšujeta učinkovitost, zato vam bo ostalo več časa, da ostanete povezani s svojimi najbližjimi.

Letošnji prazniki bodo drugačni kot prejšnja leta, zato bo Maja Ferme letos namesto rdeče obleke nosila rdeč pulover iz nove kolekcije, ki jo je skicirala s pomočjo S Pen pisala na Note20 Ultra pametnem telefonu. Galaxy Watch3 je pametna ura nove generacije, ki združuje izjemen dizajn z vrhunskimi funkcijami za izboljšanje zdravja in dobrega počutja. Galaxy Buds Live so najnovejše brezžične slušalke, ki se ponašajo s stilsko in ergonomsko zasnovo, združeno z vrhunsko avdio tehnologijo.

Galaxy Watch3 in Galaxy Buds Live sta priročni napravi za vzdrževanje zdravega življenjskega stila in vsakodnevnih rutin, zlasti v trenutnem nepredvidljivem okolju. Obe napravi sta integrirani v širši Galaxy ekosistem in uporabnikom pomagata živeti bolj zdravo življenje ter zagotavljata boljšo komunikacijo. Galaxy Tab S7 je najnaprednejši tablični računalnik, ki spreminja način dela in igranja iger. Vključuje najnovejšo generacijo procesorja, ki je dovolj močan, da omogoča izboljšano produktivnost čez ves dan. Z novim s S Pen pisalom s podaljšano konico in nadgradnjami omogoča večopravilnost, občutek ob uporabi pa bo še bolj naraven. Z Galaxy Tab S7 v dnevni sobi ne bo več treba namestiti igralne konzole. Izjemna hitrost osveževanja na velikem zaslonu in Wi-Fi 6 standard omogočajo, da se lahko popolnoma potopite v igre, ne glede na to, kje ste.

