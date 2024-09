Najlepši nakit za čarobne poletne večere: kolekciji FREYWILLE Provence in L'amandier po navdihu umetnosti Vincenta van Gogha

Prepustite se to poletje čarobnosti najlepših barv in čustev z nakitom FREYWILLE iz ekskluzivne kolekcije Hommage à Vincent van Gogh.

Eterične kompozicije setov Provence in L'amandier utripajo z močjo Van Goghove ustvarjalnosti in v domišljiji sprožajo slike romantičnih sprehodov po pravljičnih pokrajinah južne Francije ob čarobnem objemu sončnega zahoda in pomirjujočega šuma morja.

Freywille FOTO: Ante Odak icon-expand

FREYWILLE dizajn Provence interpretira vizualne in čustvene vtise Van Goghove mojstrovine Žitno polje s cipresami iz leta 1889. Umetniško naslikani motivi na sijoči emajlirani površini so posuti z zlatim prahom, v katerem se iskri spomin na Vincentovo hojo po neskončnem polju zrelega žita. Ročno izdelani kosi nakita vas popeljejo v osrčje Provanse, kjer kot varuhi narave stojijo temne ciprese, medtem ko modre gore in nežni igrivi oblaki ustvarjajo neponovljivo harmonijo vzvišene lepote. Vsaka podrobnost FREYWILLE dizajna Provence izžareva simboliko rasti in gibanja ter slavi moč matere narave. Dizajn vas vabi, da se prepustite poletnim radostim in napolnite svoje misli z najlepšimi spomini. Simfonija azurno modrih, smaragdno zelenih in jantarno rumenih odtenkov je idealna kombinacija za romantičen slog v poletnem večeru, pa tudi v vsaki situaciji, ko želite izstopati z mistično dozo glamurja in prefinjenosti.

Freywille FOTO: Ante Odak icon-expand

Sodoben in zelo dekorativni FREYWILLE dizajn L'Amandier oživi bujno cvetoče mandljeve veje, motivi pa odsevajo Vincentovo navdušenje nad japonskim rezbarstvom. Umetniki FREYWILLE so našli navdih v Van Goghovi nepozabni mojstrovini "Cvetoči mandji", ki so jo interpretirali v dveh različnih barvnih kombinacijah. Dizajn L'amandier turquoise je nežna, lesketajoča se rapsodija turkiznih tonov, ki izžareva svežino in mehkobo, medtem ko se dizajn L'amandier rouge éclat kopa v bogatih živo rdečih odtenkih in izžareva toplino, zapeljivost in strast. Modne fotografije, navdihnjene s poletjem in kolekcijo FREYWILLE Hommage à Vincent van Gogh, je posnel nadarjeni fotograf Ante Odak, stilizirala Ivana Pavić, za ličenje je poskrbela Simona Antonović in za frizuro studio PRIMEVision. V vlogi manekenke je lepa Hana Matija Brkić.