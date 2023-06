Najlepši otroški supi za navihano poletje

Nekdanja novinarka naše medijske hiše, Nina Valant , ki sicer že nekaj let dela v gostinsko turističnih vodah, je z letošnjo pomladjo začela pisati novo zgodbo. Ustvarila je otroške supe, ki so manjši, lažji, bolj stabilni in imajo res lepe otroške motive. Sama si res želim, da bi bili otroci čim manj pred kakršnimikoli ekrani, da bi čim več časa preživeli na svežem zraku, se gibali in uživali v družbi vrstnikov. Tudi to je en izmed razlogov, da je v letošnjem letu SupCo zgodba ugledala luč sveta, je povedala. Glavni razlog, da se je vse skupaj začelo, pa je njen sin Jakob.

Sama ustvarila sup za svojega otroka

Ker je Jakob že skoraj od rojstva res zelo rad na supu, smo preteklo poletje iskali en manjši otroški sup in ga na našo žalost oziroma danes lahko rečem srečo, nismo našli. Nato sem Jakobov prvi otroški sup naročila direktno v tovarni, kjer izdelujejo supe in so mi ga naredili po dimenzijah, ki sem jih javila. Seveda tisti sup še ni imel otroškega potiska in ko smo ga testirali smo ugotovili, da je tudi pri dimenzijah potreben še kakšen popravek. Jakob se je na njem vseeno rad vozil in marsikateri starš me je vprašal, kje smo kupili tako majhen sup. Ko sem videla, da jih na trgu ni oziroma jih je zelo malo, sem se odločila, da naredim svojo sup zgodbo. Danes imam tako svojega drugega otroka, to je SupCo. Na voljo sta dve različni velikosti otroških supov in pet različnih otroških motivov. Zavedam se, da mene in vse, ki so mi kakorkoli pomagali, čaka še dolga pot, za katero verjamem, da bo navihana in uspešna, nam je zaupala začetke, Nina Valant, ustanoviteljica SupCa.

Nina pravi, da še slabo leto nazaj ne bi upala sanjati o tem, danes pa leti s supom, ki je narejen čisto po njenih željah in ki bo tudi vašim malčkom lahko polepšal poletne dni. Ko se je odločila, da bi otroške supe res prodajala, je bilo, poleg kvalitete, pomembno še, da imajo otroške motive. Ideje iskali in risali so vsi po malo ... Jakob, Grega, Meta, Tomaž ... Nina pravi, da verjetno največ ona sama in vse okoli sebe spraševala, kakšni se jim zdijo motivi za supe. Predvsem je bilo pomembno mnenje otrok. Vmes smo spreminjali detajle in barve, dodajali, odvzemali, brisali in spet risali. Za zadnji testni sup je seveda motiv izbral Jakob. Tako bo ta naš pirat za vedno "prva sup ljubezen", je srečna Nina.