Najlepši predbožični izleti: Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju

Pred 9 leti je tako v dobro znanem parku cvetja v Zgornji Savinjski dolini svoje mesto dobila tudi Božična bajka Slovenije. Bajka je sicer ljudska zgodba o nenavadnih pojavih in dogodkih (SSKJ) in Mozirski gaj je tako prvič v svoji več kot 40-letni zgodovini naredil nekaj nevsakdanjega za park cvetja - odprl je svoja vrata tudi pozimi ter postal celoletna destinacija. Božična bajka Slovenije tako letos svoja vrata odpira že deveto leto zapored.

Začetki Božične bajke Slovenije segajo 10 let nazaj, ko je Darka Beleta, vodjo Mozirskega gaja, obiskala Ana Bertić, ustvarjalka čudovitih adventnih destinacij po vsej Evropi, danes kreativna vodja Božične bajke Slovenije, in mu predstavila idejo, ki se ji ni mogel upreti. Predlagala je, da bi Mozirski gaj pozimi odeli v praznične lučke in tako podaljšali njegovo sezono.

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju je ena najlepših adventnih destinacij pri nas in v okolici ter tako idealna točka za atraktivne ter nepozabne predbožične izlete. Ker vsako leto nosi novo svetlobno zgodbo in prinaša novosti, je vsakič znova vredna obiska.

Kako je Božična bajka Slovenije letos drugačna?

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju ima vsako leto prav posebno rdečo nit. Nič drugače ni niti letos, ko se v najlepši adventni destinaciji pri nas zatekajo k družinskim vrednotam ter inspiracijo črpajo iz družinske ljubezni in povezanosti. V vsakem od ikoničnih vrtov Mozirskega gaja vas tako čaka prav poseben ambient odet v izbrane barve, v katerega se boste enostavno zaljubili.

Vsak vrt sporoča svojo zgodbo. Japonski vrt, na primer, je zasvetil v beli barvi, da spomni na idilične zimske pokrajine. Začarana vas, kjer kraljujejo vile in druga pravljična bitja, pa letos sije v zeleni barvi in nas s tem opominja na ravnovesje med časom, ki ga namenimo družini in drugim obveznostim. Več zgodb, ki jih pripovedujejo čudoviti vrtovi, si lahko preberete na njihovih družbenih omrežjih.

Tam boste izvedeli tudi vse o doživetjih, ki vas to zimo čakajo v Mozirskem gaju. Park bosta denimo obiskovala Miklavž in Božiček, mogoče se bo zagreti s toplimi napitki in sladkimi dobrotami, kupiti kakšno domače darilce od lokalnih obrtnikov in podjetnikov ter na vsakem koraku moč ujeti čudovite fotografije. Seveda pa vas poleg nove svetlobne zgodbe tudi tokrat čakajo nekatere novosti.

Med drugim vas bo v lučkah pričakal popolnoma prenovljen Zeliščni vrt. Občudovali pa boste lahko kar 30 scen iz božične vasi. Skratka, privoščite si nepozaben predbožični izlet in obiščite Mozirski gaj.

Odpiralni čas

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju bo letos odprta vsak dan do vključno 5. 1. 2025, park pa boste do takrat lahko obiskali tudi med prazniki in vikendi, od 16. do 21. ure, ob vsakem vremenu. Vstopnice lahko kupite na vhodu v park, kjer je nakup mogoč le z gotovino, lahko pa si jih zagotovite tudi preko spleta.

Mozirski gaj vas torej tudi to zimo vabi na sprehod skozi čudovito svetlobno pravljico. Začutite čarobnost adventa tudi vi ter si dovolite verjeti v pravljice. Božična bajka Slovenije vas pričakuje!