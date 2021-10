Najlepši škornji in gležnjarji, ki jih bomo nosile to jesen

Jesen je zasijala v vseh živahnih barvah in temperature so se že kar precej spustile. Čas je, da si obujemo tudi malo toplejšo obutev, svoje izbrane kombinacije pa popestrimo z novimi modnimi gležnjarji, nizkimi ali morda že visokimi škornji, ki jih bodo opazili prav vsi.

Udobje v kombinaciji s klasično eleganco je modna zapoved številka ena te sezone, številni modeli pa so poudarjeni z vidnejšimi modnimi dodatki, kot so zaponke, debelejše verige ali svetleče zadrge. Razveselile se bomo debelejših – chunky podplatov, s katerimi bo naš korak še bolj udoben, vrača pa se tudi nepozabni chelsea stil, ki ga z lahkoto kombiniramo tako v naše vsakodnevne stajlinge, kot tudi za bolj svečane priložnosti. Modni navdih smo poiskali v trgovini Deichmann, kjer se police šibijo od prekrasne jesenske obutve nove kolekcije “Kamorkoli greš”, kot nalašč za eleganten dan v pisarni, udoben sprehod po mestnih ulicah ali pa neskončno zabavni klepet s prijateljico na kavi. Našli smo odlične kombinacije za nepozabno večerno zabavo in romantični zmenek ter našli izbrane kose, brez katerih si letošnje jeseni enostavno ne moremo predstavljati! TRENDNI CHELSEA STIL

Ponovno je tu, nepozabni chelsea stil, ki ga lahko kombiniramo prav k vsemu. Daljšim krilom ali oblekam v toplih jesenskih barvah bomo s prekrasnimi modeli v tem stilu pridale piko na i, prav tako jih bomo lahkoto vključile v bolj elegantni večerni stajling. Izberite sijajni klasični slog brez posebnih dodatkov v beli ali črni barvi, ali pa se odločite za modele, ki so še posebej poudarjeni z miniaturnimi zaponkami, okrasnimi elementi na vrhu in ob robu, ali pa z okrasno zadrgo v srebrnih, zlatih ali kovinskih odtenkih. NIZKI ŠKORNJI ZA VSE PRILOŽNOSTI

Ob prvih nižjih temperaturah so nizki škornji priljubljena izbira, saj so praktična in udobna obutev, ki se zlahka kombinira tako za dan v pisarni kot za vsakodnevne opravke ali večerni izhod. Letos so poleg klasične črne in bele priljubljeni tudi zemeljski toni in naravne barve, kot so nevtralna bež, atraktivni rdeče-rjavi odtenki, ali temno oranžna, ki bodo omehčale bolj vpadljive kombinacije oblačil. Izbirajte med številnimi modeli s pridihom moderne elegance in dodajte svežino vašemu jesenskemu stilu! GLEŽNJARJI S STILSKIMI DODATKI IN OKRASJEM

Ste naveličane čisto klasičnih linij gležnjarjev, hkrati pa so vaša priljubljena izbira za jesenske poti? Potem je ta sezona pisana na vašo kožo! Zaljubile se boste v vpadljive modne dodatke, ki krasijo modele jesenske kolekcije in so to jesen nepogrešljivi. Na pohodu so gležnjarji z miniaturnimi zakovicami, atraktivnimi zadrgami v svetlečih tonih in poudarjeno peto s svetlečo črto, šivi ali kroglicami. Zasijte v novi kolekciji “Kamorkoli greš” na vseh svojih poteh! DEBELEJŠA PLATFORMA / PODPLAT – ABSOLUTNI TREND TE JESENI

