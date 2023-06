Najlepši španski otoki do 30 % ceneje

Začutite španski temperament in brezskrben odnos do življenja, ki sta prava kombinacija za nepozaben in poceni poletni oddih – s posebnimi paketnimi ponudbami na Počitnice.si , ki vključujejo nizkocenovni prevoz in izbrano nastanitev!

Ponudbo vseh letovišč lahko pregledate TUKAJ , povpraševanje in morebitna vprašanja pa naslovite na info@pocitnice.si ali na telefonsko številko 01/280 30 00 ! V kolikor imate raje bolj osebni pristop, se lahko od ponedeljka do sobote oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si – ena se nahaja v nakupovalnem centru Supernova Rudnik v Ljubljani , druga pa v ter Supernovi Kranj Primskovo .

Glede na to, da nizkocenovni prevozniki iz Trevisa pri Benetkah, Celovca in Trsta proti španskim letoviščem letijo večkrat na teden, si lahko tudi dolžino počitnic prilagodite povsem po svoji meri. Izbirate lahko med 3,5, 7, 9, 10, 11, 12 ali 14 dnevi počitnic , kar pomeni, da lahko v Španijo skočite bodisi na podaljšan vikend oddih, bodisi na konkreten težko prigaran dopust.

Španija popotnike ter počitnikarje že od nekdaj navdušuje z raznolikimi kontrasti svetovnih razsežnosti: od zelene Asturije na severu do vroče Andaluzije na jugu, od vetrovnih vulkanskih Kanarskih otokov na Zahodu, do toplih in sončnih Balearov na vzhodu. Pohvali se lahko z več kot 8000 km plaž, ki zagotavljajo odlično dopoldansko osvežitev in idealno popoldansko siesto ob kozarcu izvrstnega lokalnega vina. Zvečer pa sledi še bučna fiesta v katerem od obalnih klubov, na kateri ne smejo manjkati tapasi, verjetno najbolj znan španski prigrizek.

Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite posebno paketno ponudbo na Počitnice.si in še danes rezervirate počitnice z nizkocenovnim prevoznikom iz Trevisa pri Benetkah, Celovca ali Trsta v izbrana španska letovišča za 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ali 14 dni tudi do 30 % ceneje !

Morda se sprašujete, kako je v današnjem času mogoče, da je ponudba določene agencije toliko cenejša od ostalih. Odgovor je sila enostaven: Na bližnjih do srednje oddaljenih destinacijah je kakovostna namestitev bolj pomembna kot izbira letalskega prevoznika, zato so na Počitnice.si pripravili edinstven paket počitnic , sestavljen iz nizkocenovnega letalskega prevoza in izbrane namestitve na destinaciji. Nižjo ceno letalskega prevoza lahko tako unovčite kot izjemen popust na celoten aranžma ali pa denar, ki ga prihranite na prevozu, investirate v bolj kakovostno namestitev na destinaciji in torej namesto polpenziona s tremi zvezdicami, izberete all inclusive s petimi zvezdicami.

Med družinami je na Mallorci še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor na vzhodu otoka, plaži Can Picafort in Playa de Muro pa veljata za eni najlepših na planetu. Letovišča v mestu El Arenal na jugu otoka so po drugi strani kot nalašč za mlade (tudi po srcu), saj tu domuje kopica izjemnih nočnih klubov ter diskotek. Ob tem se Mallorca lahko pohvali še s prečudovitimi mesteci in vasicami, za obisk katerih se splača najeti avtomobil. Zagotovo boste očarani nad zasanjano gorsko vasico Vallermossa ter umetniško vasico Deia , na vzhodni strani otoka pa nikar ne izpustite zgodovinskih mest Arta in Alcudia .

1. MALLORCA - iz Celovca in Trevisa pri Benetkah lahko proti Palma de Mallorci poletite vsak ponedeljek , sredo in petek , kar pomeni, da si lahko privoščite 3-, 5-, 7-, 9-, 10-, 11-, 12- ali 15-dnevni španski oddih, ki ga preživite v enem od kar 160 hotelov in apartmajev različnih kakovostnih ter cenovnih razredov v ponudbi Počitnice.si .

Iz Celovca in Trevisa pri Benetkah lahko vse poletje proti Mallorci poletite ob ponedeljkih, sredah in petkih, kar pomeni, da lahko na španski otok sonca in zabave skočite samo za podaljšan vikend (3 ali 5 dni), ali pa si privoščite konkreten poletni 7-, 9-, 10-, 11-, 12- ali 15-dnevni odmor . Za več informacij in rezervacije pišite na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 oziroma preverite TUKAJ !

2. MENORCA – na nekoliko manj obljuden Balearski otok lahko iz Trevisa pri Benetkah vse poletje z nizkocenovniki poletite ob četrtkih in nedeljah, ter se za 3, 4, 7, 10, 11 ali 14 dni prepustite sproščenemu uživanju v izbrani namestitvi iz bogate ponudbe na Počitnice.si.

Severni del Menorce je bolj vetroven in zato kot nalašč za kajtanje in surfanje (zlasti letovišče Fornells) ter potapljanje (Binibecu), medtem ko je južna obala bolj mirna ter zato priljubljena zlasti med pari, družinami ter užitkarji. Raziskati velja oba večja kraja otoka: prestolnico Mahon z drugim najglobljim naravnim pristaniščem na svetu in prvotno srednjeveško prestolnico Ciutadella. Obiščite še otok Isla del Rey, kjer je nekoč delovala vojaška bolnišnica, ter megalitsko grobnico Naveta d'Es Tudos, ki je zgrajena iz kamenja, čisto brez malte. Menorca slovi tudi po izjemni kulinariki: glavne specialitete so morske jedi, lokalni siri ter suhomesnati izdelki, za piko na I pa poskrbita odlično vino z bližnjih gričev ter lokalni gin.

3. TENERIFE – največji ter najbolj poseljen Kanarski otok, na katerega lahko s Počitnice.si poletite vsak torek in soboto z nizkocenovniki iz Trevisa pri Benetkah, let pa kombinirate s pestro ponudbo apartmajev in hotelov, ki jo lahko preverite TUKAJ!

Glavna letovišča Tenerifa se nahajajo na južni strani otoka, ki je bolj sončen in suh, plaže pa peščene in prijetne. Med slovenskimi gosti sta še posebej priljubljeni Costa Adeje s široko promenado ob plaži ter številnimi bari in restavracijami, ter Playa de las Americas z ravno padajočimi kopalnimi zalivi, ki so kot nalašč tudi za kajtanje in surfanje. Nepozaben morski oddih lahko odlično dopolnite z raziskovanjem otoka, zato vsekakor priporočamo najem avtomobila. Pohodniki, kolesarji in ljubitelji narave boste zagotovo očarani nad Nacionalnim parkom El Teide, sredi katerega dominira mogočni vulkan Pico del Teide, nujen pa je tudi obisk zabaviščnega parka Loro Parque v Puerto la Cruz, kjer si velja ogledati predstavo ork in delfinov, papige, pingvine, delfine ter najdaljši tunel za morske pse v Evropi.

4. IBIZA – na Balearski otok, znan zlasti po divjih nočnih zabavah in prečudoviti naravi, lahko s Počitnice.si z nizkocenovnim prevoznikom poletite vsak ponedeljek, sredo in petek iz Trevisa pri Benetkah. Preverite bogato ponudbo ULTRA ugodnih počitniških paketov TUKAJ!

Ibiza je med počitnikarji znana po burnem nočnem življenju, ki se odvija zlasti v mestih Ibiza na jugu ter San Antonio na zahodu. A turizem je izjemno dobro razvit po celem otoku, tako da si lahko privoščite vse od poležavanja na plažah do aktivnega oddiha v notranjosti. Večino glavnih letoviških plaž sestavljajo majhni zalivi, ki praktično objemajo morje in ponujajo zabavo za vse generacije ter okuse. Preizkusite se lahko v raznih športnih aktivnostih, se zabavate v vodnih parkih, obiščete akvarij Cap Blanc v morski jami ali si privoščite izlet na sosednji otok Formentera. Počitnice na Ibizi so prava izbira tudi za družine, ki najraje izberejo letovišče Santa Eulalia na vzhodu otoka.