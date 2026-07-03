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Najmanj brezposelnih po letu 1990: največ prostih delovnih mest v šolstvu

Ljubljana, 03. 07. 2026 12.47 pred 42 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA D.L.
Razgovor za službo

Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9 odstotka manj kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot junija lani.

Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4039 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot maja in sedem odstotkov več kot junija lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 1586 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 758 presežnih delavcev in 84 brezposelnih zaradi stečajev, 303 so bili iskalci prve zaposlitve. Ostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 13,4 odstotka manj prijav iskalcev prve zaposlitve in osem odstotkov manj prijav presežnih delavcev. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 4,6 odstotka več in brezposelnih zaradi stečajev 75 odstotkov več.

Več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (za 2,7 odstotka) in brezposelnih stečajnikov (za 140 odstotkov) je bilo tudi glede na lanski junij. Porast novoprijavljenih je bil medletno tudi pri presežnih delavcih, in sicer za 12,1 odstotka. Iskalcev prve zaposlitve se je medtem prijavilo 11,9 odstotka manj.

Med junija prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini.

Od 4854 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2804, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in dva odstotka manj kot junija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov, denimo v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.

Največ prostih delovnih mest je v šolstvu.
Največ prostih delovnih mest je v šolstvu.
FOTO: Shutterstock

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, so junija sporočili 15.244 prostih delovnih mest, 17,1 odstotka več kot maja in 9,7 odstotka več kot junija 2025, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.

Število prostih delovnih mest (vir: Zavod za zaposlovanje)

Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih: 893

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah: 808 Predmetni učitelji v osnovni šoli: 732

Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah: 681

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok: 642

Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami: 591

Učitelji razrednega pouka: 454

Delavci za pomoč pri pouku: 449

Strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela: 395

Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev: 371

V prvih šestih mesecih letošnjega leta se je na novo prijavilo 29.141 brezposelnih oseb, kar je 0,6 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (12.205). Prijavilo se je tudi 2348 iskalcev prve zaposlitve ter 6083 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je prijavilo 6,1 odstotka manj presežnih delavcev in stečajnikov ter 2,1 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in tri odstotke manj iskalcev prve zaposlitve.

Iz evidence se je skupaj odjavilo 34.073 brezposelnih oseb, od teh 22.636 zaradi zaposlitve, kar je tri odstotke manj kot v primerljivem obdobju leta 2025.

Junija se je brezposelnost glede na maj zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Najbolj se je zmanjšala v Kopru (-5,1 odstotka), najmanj pa v Novi Gorici (-0,1 odstotka). Bolj kot na ravni države se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo tudi v službah zavoda v Murski Soboti (-4,0 odstotka), Kranju (-3,2 odstotka), Velenju (-3,0 odstotka), Mariboru (-2,3 odstotka), na Ptuju (-2,1 odstotka) ter v Sevnici (-2,0 odstotka). Manjši upad pa so poleg službe v Novi Gorici imeli tudi v Novem mestu (-1,3 odstotka), Celju (-0,9 odstotka) in Ljubljani (-0,5 odstotka).

Medletno se je število brezposelnih najbolj znižalo v Murski Soboti (-9,7 odstotka), Celju (-7,5 odstotka) in v Trbovljah (-7,3 odstotka). Največje medletno povišanje je imela tudi junija območna služba zavoda v Velenju, kjer je bilo 8,2 odstotka več brezposelnih oseb kot v istem mesecu lani.

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24ur.com Ob koncu maja registriranih najmanj brezposelnih po letu 1990
24ur.com Število brezposelnih tudi junija nižje
24ur.com Ob koncu aprila registriranih najmanj brezposelnih po 1990
24ur.com Marca rekordno nizko število registriranih brezposelnih
24ur.com Ob koncu marca registriranih manj kot 47.000 brezposelnih
24ur.com Avgusta na mesečni ravni 0,7 odstotka manj registriranih brezposelnih
24ur.com Julija registriranih 54.341 brezposelnih
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Pajo_36
03. 07. 2026 13.45
Propadl bomo. Jutr. Hitr v štacune po skret papir.
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0 0
BBcc
03. 07. 2026 13.10
Hvala Golob. Gospodarstvenik obvlada. Bomo sedaj videli politologa Janša.
Odgovori
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