Najmanj brezposelnih po letu 1990: največ prostih delovnih mest v šolstvu

Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4039 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot maja in sedem odstotkov več kot junija lani.

Med novoprijavljenimi je bilo 1586 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 758 presežnih delavcev in 84 brezposelnih zaradi stečajev, 303 so bili iskalci prve zaposlitve. Ostali so se prijavili iz drugih razlogov.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 13,4 odstotka manj prijav iskalcev prve zaposlitve in osem odstotkov manj prijav presežnih delavcev. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 4,6 odstotka več in brezposelnih zaradi stečajev 75 odstotkov več.

Več prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas (za 2,7 odstotka) in brezposelnih stečajnikov (za 140 odstotkov) je bilo tudi glede na lanski junij. Porast novoprijavljenih je bil medletno tudi pri presežnih delavcih, in sicer za 12,1 odstotka. Iskalcev prve zaposlitve se je medtem prijavilo 11,9 odstotka manj.

Med junija prijavljenimi brezposelnimi so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini.

Od 4854 brezposelnih oseb, ki jih je zavod minuli mesec odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2804, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in dva odstotka manj kot junija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov, denimo v uradih, hotelih in drugih ustanovah, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.