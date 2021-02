Zaradi protesta za vrnitev v šolo mladoletni dijaki prejeli vabila na sodišče

Vsaj šest mladoletnikov, ki so v Mariboru v začetku februarja mirno protestirali proti zaprtju šol, se bo moralo zdaj zagovarjati pred sodiščem. Očitajo jim, da so z organiziranim zbiranjem kršili zakon o nalezljivih boleznih in resno ogrožali zdravje ljudi. "To je ustrahovanje državljanov Republike Slovenije in preprečevanje, da bi izrazili svoje nestrinjanje tako z vlado kot s celotnim potekom šolanja, kot ga imamo sedaj," ogorčeno pripoveduje Lars Podkrajšek , pobudnik iniciative Zahtevamo šolo.

Ne le, da je kaznovanje protesta protiustavno, pravijo – če jim očitajo organizacijo zbiranja, zakaj morajo pred sodnika tudi tisti, ki so se shoda zgolj udeležili, se danes sprašujejo v iniciativi. " Se je pa videlo, da je Policija izbrala prav tiste, za katere je znano, da so pobudniki iniciative ali njeni člani," razkriva Podkrajšek.

Obljube so veseli tudi šolniki, vendar ogromno stvari ostaja nedorečenih, pravijo. "O tem govorijo tisti, ki verjetno nimajo vpogleda v delo učitelja. To, da učitelj predava polovici razreda in je polovica razreda doma, pomeni, da ne bi mogel preverjati znanja in odzivnosti," poudarja Frančiška Al-Mansour, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov. Z njo se strinja tudi Maja Kalin, predsednica dijaške skupnosti: "Nekatere šole so res ustrezno opremljene, imajo vse tehnične pripomočke–kamere, zvočnike, mikrofone ... Medtem ko na drugih šolah tega ni."

Trd oreh ostaja tudi izvajanje športe vzgoje, ki bi zahtevalo dodatne učitelje, čeprav se šole že tako ali tako soočajo z veliko kadrovsko stisko. Odprto pa ostaja tudi vprašanje nošenja zaščitnih mask. "So maske za dijake obvezne tudi v oddelkih? In kdo bo maske zagotavljal?" se še sprašuje Al-Mansourjeva.

Na ta vprašanja bi vlada morda lahko odgovorila že v sredo. Takrat bodo s strokovnjaki pretresli vse prilagoditve, ki bi vrnitev v šolske klopi omogočile tudi dijakom od prvega do tretjega letnika.