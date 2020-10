Najmanjša med trojčki je ob rojstvu tehtala le 405 gramov

Na Hrvaškem je veliko medijske pozornosti vzbudila deklica, ki se je rodila težka le 414 gramov. Hrvaški mediji poročajo, da gre za čudež. Vendar pa je bilo takih čudežev kar nekaj že tudi pri nas. Pred devetimi leti so se v ljubljanski porodnišnici rodili trojčki. Ena od deklic je ob porodu tehtala le 405 gramov, dan kasneje pa celo 20 gramov manj. Trojčki so se sicer rodili zdravi, a so bili takoj premeščeni v inkubator. Dva sta bolnišnico zapustila po treh mesecih, najmanjša pa po petih.