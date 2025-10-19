Najmanjši dializni center pri nas sprejema tudi turiste

Zaradi kronične odpovedi ledvic pri nas dializo potrebuje približno 2400 bolnikov, ki se najpogosteje zdravijo trikrat tedensko po štiri ure. Za tiste, ki čakajo na presaditev ledvic, je dializa začasna, za druge, ki možnosti transplantacije nimajo, pa ta postane način življenja. Obiskali smo Kobarid, kjer deluje najmanjši dializni center pri nas, ki sprejema tudi turiste. Pohvalijo pa se lahko tudi z nagrajeno zdravnico specialistko, ki na prvo mesto postavlja prijaznost.