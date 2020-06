Najmnožičnejši shod do zdaj, policisti 27 'bralcem ustave' izdali plačilni nalog

Množica se je najprej zbrala na Trgu republike, ob 19. uri pa na Prešernovem trgu. Protestniki so se nato sprehodili čez središče mesta, na koncu pa so se ustavili pred nekdanjo stavbo notranjega ministrstva in v zrak usklajeno dvignili plakate z napisi Ocena vlade: nezadostno (1) .

V več slovenskih mestih so včeraj, že osmič zapored, potekali protivladni protesti. Policija ocenjuje, da se je na tokratnih v Ljubljani zbralo približno 7000 ljudi , kar je največ do zdaj.

Policisti so na Trgu republike opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji , so sporočili s PU Ljubljana.

Policija se je na tokratne proteste pripravljala že od poldneva. Ograje je postavila tako rekoč na celotnem trgu. Glede na znane okoliščine in pridobljene informacije v zvezi s protesti je bilo gibanje na območju Trga republike omejeno z varovalnimi ograjami, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

S tem so preprečili zbiranje na tem mestu, kar pa je sprožilo slabo voljo in kritike protestnikov.

Nekaj po 17. uri je 27 oseb preskočilo varovalne ograje in se posedlo na sredino trga. "Policisti so jih večkrat opozorili, da so na območju omejenega gibanja in naj se z območja odstranijo," je v sporočilu za javnost zapisala predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana Aleksandra Golec. Kot je še dodala, osebe zakonitih ukazov policistov niso upoštevale, zato so jih 16 fizično odstranili za ograje, ostale so same zapustile območje omejenega gibanja.

Pri eni od oseb pa so policisti zaznali slabo počutje, zato so takoj zaprosili za reševalno vozilo. Osebo so odpeljali na preventivni zdravniški pregled.

Policisti so v postopku ugotovili identitete 27 oseb, ki so jim izdali plačilni nalog zaradi kršitve 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.