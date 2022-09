'Najmočnejša' kandidata vlagata kandidaturi za predsedniške volitve

Trem kandidatom za predsedniške volitve, ki so že vložili svoje kandidature, se pridružujeta še dva: Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki jima javnomnenjske raziskave napovedujejo neposredni spopad za predsedniški položaj v drugem krogu volitev. Tako Pirc Musarjeva kot Logar, ki je poslanec in vidni član SDS, nastopata kot neodvisna kandidata s podpisi volivcev.

icon-expand Poslanec SDS Anže Logar nastopa kot neodvisni kandidat. FOTO: Bobo Po Gregorju Bezenšku, Janezu Ciglerju Kralju in Vladimirju Prebiliču, ki po javnomnenjskih raziskavah nimajo možnosti za izvolitev, je prišel dan za "težkokategornika" Anžeta Logarja in Natašo Pirc Musar. Oba namreč danes na Državno volilno komisijo (DVK) vlagata svojo kandidaturo za predsedniške volitve. Eden od njiju bo, sodeč po merjenju javnega utripa, tudi bodoči predsednik. Tako nekdanji zunanji minister iz kvote SDS ter trenutni poslanec največje opozicijske stranke Logar kot odvetnica Pirc Musarjeva bosta na volitvah nastopila kot neodvisna kandidata s podpisi volivcev. Prvi krog predsedniških volitev bo potekal v nedeljo, 23. oktobra. Dokončni seznam kandidatur bo znan najpozneje 7. oktobra 2022.