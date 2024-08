Najmočnejša prepogljiva serija doslej

OGLAS

Predstavljamo vam najnovejše člane družine Galaxy - Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 in nosljive naprave, ki združujejo eleganco, zmogljivost in prilagodljivost v eni napravi. Odkrijte, kako ti napredni telefoni in nosljive naprave lahko izboljšajo vašo vsakodnevno izkušnjo in prinesejo novosti umetne inteligence Galaxy AI v vaše življenje.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

















Galaxy Z Fold6 icon-picture-layer-2 1 / 10

Produktivnost velikega zaslona podprta z umetno inteligenco Novi Galaxy Z Fold6 prinaša vrsto funkcij in orodij, ki jih poganja umetna inteligenca, kar izboljšuje izkušnjo velikega zaslona ter izdatno prispeva k produktivnosti na poti. Funkcija Pomoč za zapiske (Note Assist) v okviru aplikacije Samsung Notes ponuja prevode, povzetke in samodejno oblikovanje za enostavnejše vodenje zapiskov. Poleg tega nova vgrajena funkcija prepisovanja omogoča transkripte, prevode in povzetke glasovnih posnetkov neposredno v aplikaciji Notes. Besedila, shranjena v PDF datotekah, je mogoče preprosto prevesti zahvaljujoč funkciji Prevod prekrivnih besedil v PDF-jih (PDF overlay translation) v aplikaciji Notes. Galaxy Z Fold6 uporabnikom omogoča izboljšanje načina dela, igranja in informiranja, zahvaljujoč dolgoletnemu partnerstvu med podjetjema Samsung in Google. Zadnja generacija aplikacije Google Gemini je popolnoma integrirana v novo Galaxy Z serijo in uporabnikom ponuja osebnega digitalnega pomočnika, ki ga poganja umetna inteligenca. Z enostavnim potegom z roba zaslona ali z govornim ukazom Hej, Google lahko uporabniki prikličejo Gemini vmesnik, ki jim pomaga pri pisanju, učenju ali načrtovanju. Poleg tega izkušnja uporabe S Pen pisala dobiva novo dimenzijo zahvaljujoč prednostim Galaxy AI* na velikem zaslonu Galaxy Z Fold6. Ustvarjanje edinstvenih izkušenj prilagojenih vsakemu uporabniku Novi Galaxy Z Flip6 ni zasnovan samo za prenosljivost, ampak prinaša tudi vrsto novih možnosti prilagajanja in ustvarjalnosti, tako da lahko uporabniki kar najbolje izkoristijo vsak trenutek. Zunanji Super AMOLED FlexWindow zaslon je bil dodatno izboljšan in omogoča dostop do funkcij, ki jih poganja umetna inteligenca, brez potrebe po odpiranju telefona. Za komunikacijo na poti naprava omogoča tudi hitre odgovore zahvaljujoč funkciji Predlagani odgovori (Suggested replies), ki analizira zadnja sporočila in predlaga ton odgovora. Seveda Galaxy Z Flip6 ne bi bil Galaxy Z Flip brez številnih načinov, kako lahko uporabniki prilagodijo svojo napravo. S funkcijo Ambient fotografije (Photo Ambient), ki jo poganja umetna inteligenca, se lahko slika ozadja zaslona spremeni v realnem času, odvisno od ure dneva in vremenskih razmer. Uporabniki lahko tudi enostavno izberejo enoten videz s predlagano postavitvijo zaslona, zahvaljujoč analizi slike ozadja zaslona, tako da lahko premaknejo ikono ure ali spremenijo barvo okvirja, tako da izstopa slika ozadja.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika































Galaxy Z Fold6 icon-picture-layer-2 1 / 17

Nova kamera FlexCam na Galaxy Z Flip6 uporablja umetno inteligenco za samodejno iskanje najboljšega prizora za posnetek z zaznavanjem predmeta in povečavo ter pomanjšavo, preden opravi kakršne koli prilagoditve. ProVisual pogon, ki ga poganja umetna inteligenca, kar najbolje izkorišča novo širokokotno tipalo 50 MP in ultra širokokotno tipalo 12 MP, ki ju podpira Super HDR, da zajame popoln posnetek v vseh razmerah. Funkcija Nightography pa zagotavlja jasen posnetek tudi v slabših svetlobnih pogojih in je zdaj na voljo v aplikaciji Instagram Story, tako da lahko fotografije zajamete in objavite neposredno iz aplikacije. S takšno tehnologijo lahko vedno ujamete popolne trenutke, ne glede na svetlobne pogoje. Nosljive naprave – Galaxy Watch Ultra in Galaxy Buds3 Galaxy Watch Ultra je zasnovana za tiste, ki iščejo popolno kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Ura je izdelana iz titana 4. stopnje trdote, kar ji zagotavlja izjemno vzdržljivost in odpornost na najbolj ekstremne pogoje. Safirni kristal na zaslonu zagotavlja odpornost na praske, medtem ko Super AMOLED zaslon omogoča vrhunsko berljivost tudi na neposredni sončni svetlobi. Funkcija Always On Display pa zagotavlja, da so vse pomembne informacije vedno na dosegu roke. Odkrijte povsem novo dimenzijo poslušanja z brezžičnimi slušalkami serije Galaxy Buds3, ki združujejo vrhunski Hi-Fi zvok in inovativno zasnovo odprtega tipa. Galaxy AI izboljšuje izkušnjo s prilagodljivim EQ in ANC, kar vam omogoča popolno prilagoditev zvočnih podrobnosti. Z novim 11 mm zvočnikom za močan in dinamičen zvok ter 24-bitnim kodekom za izjemno jasnost, bodo vaše najljubše pesmi zvenele bolje kot kdajkoli prej. Preoblikovana zasnova s kotno obliko zagotavlja tesno prileganje in optimizira zvok, zmanjšuje pritisk na sluhovod, kar je idealno za vsakodnevno nošenje. S preprostimi gestami in nadzorom na dotik lahko priročno upravljate slušalke, ne da bi morali izvleči telefon iz žepa. Najnovejša Galaxy Z serija in nosljive naprave predstavljajo popolno harmonijo med elegantno zasnovo ter najnaprednejšo tehnologijo. Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6, podprta z močjo umetne inteligence, ter nosljive naprave Galaxy Watch Ultra in Galaxy Buds3 prinašajo izjemno zmogljivost, prilagodljivost ter varnost, ki jih sodobni uporabniki potrebujejo. Prepričajte se sami in izkusite prihodnost mobilne tehnologije, ki jo prinaša Samsung.

Galaxy Z Fold6 FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand