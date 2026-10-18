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Slovenija

Najmočnejša zasedba tujih tekačev v zgodovini maratona

Ljubljana, 18. 10. 2026 07.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ljubljanski maraton - tek na 10 kilometrov

Trideseti NLB Ljubljanski maraton ta konec tedna zaznamujejo rekordne številke med udeleženci; za nastop je v dveh dneh prijavljenih več kot 33 tisoč tekačev. Po sobotnem teku otrok in mladine ter na 10 kilometrov bosta danes ob devetih starta na 42 in 21 kilometrov. Nastopila bosta tudi lanska zmagovalca, Etiopijca Tigist Gezahagn in Haftamu Abadi Gebresilase.

Zasedba med tujimi maratonci je najmočnejša v zgodovini maratona. Številko 1 bo nosil branilec lanske zmage Haftamu Abadi Gebresilase iz Etiopije. Edini, ki je že tekel hitreje od rekorda ljubljanske proge, je Kenijec Hillary Kipkoech, ki bo imel startno številko 2.

Med tekačicami sta na startu dve, ki imata osebna rekorda boljša od rekorda proge. Etiopijka Tigist Gezahagn Menigstu je ob tem letos slavila na dunajskem maratonu z rekordom proge (2:20:06). Le nekaj sekund za Gezahagn je v avstrijski prestolnici v cilj prišla njena rojakinja Haftamnesh Tesfaye, ki upa na revanšo v Ljubljani.

Tek na 42 kilometrov bo štel tudi za slovensko prvenstvo. Od tekmovalne atletike se bo poslovil Primož Kobe, ki je prvič na ljubljanskem maratonu tekel pred 21 leti, ima pa tudi slovenski rekord proge z 2:17:03.

Ta dosežek želi izboljšati slovenski rekorder na 21 kilometrov Jan Kokalj, ki bo sploh prvič tekel na maratonski razdalji. Na 21 kilometrov bo od najboljših Slovencev nastopil Jakob Medved, ki računa na osebni rekord.

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