Najmočnejši sunek vetra ob morju 84 km/h, pri Debelem rtiču izmerili najvišji val

Ob nevihti je v slovenski Istri zapihal močan veter severnih smeri, najmočnejši sunek so izmerili na postaji Koper kapitanija, in sicer 84 km/h. Zaradi neviht in vetra je bilo povišano tudi valovanje morja ob slovenski obali – na oceanografski boji Zora pri Debelem rtiču so izmerili najvišji val 1,5 metra. V zgodnjih jutranjih urah so najhitreje narasle reke na območju Goriških brd in pri tem dosegle velike pretoke.

V zgodnjih jutranjih urah se je čez Slovenijo pomaknila hladna fronta, ki je s seboj prinesla padavine in krajevne nevihte. Najmočnejše so prešle severni del Dolenjske, od koder poročajo o številnih intervencijah, medtem ko vreme drugod po Sloveniji tokrat ni povzročalo večjih nevšečnosti in škode. PREBERI ŠE Največ intervencij na Dolenjskem, popoldne spet nevarnost močnih neviht Po podatkih Agencije za okolje (Arso) so bili med 5.00 in 5.30 izmerjeni nalivi v Škocjanu (26 mm), Trebnjem (24,6 mm), Godnjah (23,5 mm) ter Vodicah pri Ajdovščini (20,6 mm), pol ure prej pa še v Biljah, kjer je v pol ure padlo kar 30,5 mm dežja. V zgodnjih jutranjih urah so najhitreje do velikih pretokov narasle reke na območju Goriških brd in pri tem dosegle velike pretoke. Do velikih pretokov so narasle tudi posamezne reke na Idrijsko-cerkljanskem ter v porečjih Ljubljanice in Krke. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Reke na zahodu že upadajo, drugod bodo začele upadati popoldne, zmerno bodo naraščale le še Ljubljanica, Krka in Sava, ob posameznih popoldanskih nevihtah pa lahko prehodno naraste tudi kakšen hudourniški vodotok. Ob nevihti je v slovenski Istri zapihal močan veter severnih smeri, najmočnejši sunek so izmerili na postaji Koper kapitanija, in sicer 84 km/h. Zaradi neviht in vetra je bilo povišano tudi valovanje morja ob slovenski obali – na oceanografski boji Zora pri Debelem rtiču so izmerili najvišji val 1,5 metra. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po prehodu jutranjega nevihtnega sistema se je ozračje v večjem delu Slovenije umirilo, marsikje se je tudi zjasnilo. A popoldne je spet pričakovati več oblačnosti ter nastanek krajevnih ploh in neviht, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše.