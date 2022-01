Najnižja bruto urna postavka za študentsko delo odslej 6,17 evra

Kot so zapisali na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je minister Janez Cigler Kralj za letošnje leto predlagal 4,9-odstotni dvig minimalne bruto plače na 1.074,43 evra. Po posvetu s socialnimi partnerji so na ministrstvu iskali "kompromise, ki bi zadovoljili vse partnerje", upoštevali pa so tudi negotovost na trgu dela in v gospodarstvu.

Cigler Kralj je ob tem pozval k čimprejšnjem sprejetju predlagane dohodninske zakonodaje, ki bo vodila do višjih neto plač vseh delavcev.

V kratkem bo v Uradnem listu RS objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za dijake in študente bo tako po dnevu objave v uradnem listu znašala 6,17 evra.