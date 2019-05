V Ljubljani izmerjena največja količina dežja v maju po letu 1948

Povprečna temperatura maja bo ob izteku meseca za dve do tri stopinje nižja od dolgoletnega povprečja in najnižja po letu 1991. Povprečna temperatura po nižinah v tem mesecu sicer niha med 15 in 16 stopinjami Celzija. Temperatura je ob morju nekoliko višja, v višjih legah pa nižja, je pojasnil klimatolog Agencije RS za okolje Gregor Vertačnik.