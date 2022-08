Najnovejša Sprandi kampanja Ustavi se za trenutek" govori o tebi. O tem, kako se počutiš.

Samostojna igra, v paru, ali morda kombinacija obojega? Pridruži se svojim najljubšim zvezdam in odigraj tekmo v dobri družbi! Obrazi najnovejše Sprandi kampanje so Finn Wolfhard, idol Generacije Z iz 'Stranger Things', Kyle MacLachlan, hollywoodski igralec, ki je poznan zaradi svoje legendarne vloge v TwinPeaks-u, in Amber Valetta, supermodel iz devetdesetih, ki je zdaj aktivna v ekoloških kampanjah.

Zvezde že poznamo iz Sprandi kampanje za pomlad/poletje, kjer so slavile blaženo relaksacijo in skrb za dobro počutje ob kalifornijskem bazenu. Tokrat se prestavimo na teniško igrišče, kjer so zvezde prišle na športno tekmovanje. Gibanje na prostem, aktivno preživljanje prostega časa in skrb za dobro počutje so glavne teme kampanje USTAVI SE ZA TRENUTEK za jesen/zimo.

Nova kolekcija je ustvarjena, da sledi trenutkom aktivnega počitka in sprostitve. Obleči mehko trenirko in obuj udobne športne superge ter dopolni svojo športni outfit s praktičnimi modnimi dodatki. Ne glede na to, ali si na teniškem igrišču ali zunaj njega, globoko vdihni in si zagotovi maksimalno udobje.

Obutev in modni dodatki iz te kolekcije so zdaj na voljo v vseh trgovinah CCC in na ccc.eu . Ponudba oblačil je na voljo na ccc.eu.





