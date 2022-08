Najnovejši trendi spletnega nakupovanja – Katere izdelke Slovenci najraje nakupujemo online?

Večina slovenskih e-kupcev meni, da e-nakupovanje pomeni velik prihranek denarja in časa ter da je manj stresno kot nakupovanje v fizičnih trgovinah, kar je zagotovo eden izmed pomembnih razlogov za rast e-poslovanja. Raziskava je pokazala, da so 3 najbolj prodajane kategorije pri nas modni izdelki (58%), čevlji (50%) in kozmetika (48%).

E-shopper barometer 2021 je raziskava, ki jo je DPDgroup izvedla že šesto leto zapored. Gre za eno največjih raziskav o razvoju e-trgovine in najnovejših trendih ter navadah e-kupcev, v kateri je sodelovalo 23.394 sodelujočih iz 21 evropskih držav. Ta je pokazala, da je so lani v Sloveniji redni e-kupci predstavljali 46 % vseh e-kupcev pri nas (vs. v Evropi 48 %). Njihovi nakupi pa so predstavljali kar 86 % vseh e-nakupov, tako pri nas kot na evropski ravni.

Medtem, ko svet postaja vse bolj digitalen, potrošništvo postaja manj obremenjeno s tehničnimi, logističnimi in ekonomskimi omejitvami, kar potrošnikom omogoča nakupovanje, kadar koli, kjer koli želijo, v trgovinah ali na spletu. Zaradi pandemije, e-trgovina še nikoli ni bila tako uspešna in vse bolj sprejeta. Zato to ni več samo nakupovalni kanal, ampak del vsakdanjega življenja.

V DPDgroup so ugotovili, da so splošno gledano ljudje še zmeraj zelo zadovoljni z dostavo. Najbolj priljubljen način dostave tudi v letu 2021 ostaja dostava na dom, celo bolj kot leta 2019. Zanimivo pa je, da se v letu 2021 začne pogosteje uporabljati dostava v službo oziroma na delovno mesto.

Slovenski e-kupci so zelo aktivni tudi na družbenih omrežjih, ki igrajo pomembno vlogo na njihovi spletni nakupovalni poti kot vir informacij, gonilo ali ovira pri izbiri e-trgovcev. 72 % vprašanih e-trgovino izbere na podlagi družbenih omrežji in vplivnežev!

Pomembna prednost dostavnih služb ostajajo tudi enostavna vračila. Raziskava kaže, da je 10 % vseh kupljenih artiklov (pri nas in v Evropi) vrnjenih in kar 54 % vprašanih meni, da je bilo vračilo hitro in enostavno.

Prilagodljivost in izbira eno urnega časovnega okna za dostavo ostajata glavni prednosti in preferenci za slovenske e-kupce, sledijo izbira dostavnega roka, dostava naslednji dan in obveščanje po SMS/Viber/e-pošti. 42 % jih bi tako prej opravilo nakup, če bi vedeli, da paket dostavlja dostavna služba, ki ponuja 1 urni časovni okvir dostave. Vse od naštetega je kupcem pomembnejše, kot v letu 2019, zato so se v DPD tem trendom izjemno prilagodili.

Hkrati so opazili, da v Sloveniji še ni povsem razvito OOH omrežje (Out of home), kamor spadajo Pickup prevzemne točke in paketomati, med tem ko so v Evropi (v DPDgroup) takšni načini prevzema paketov zelo priljubljeni. Prevzem paketa na Pickup prevzemni točki je na drugem mestu po priljubljenosti, na tretjem mestu sledi prevzem v paketomatih. Kljub temu opažajo, da se trend tudi v Sloveniji iz leta v leto bolj razvija.

Trajnost – mit ali realnost?

Še zmeraj ostaja glavni vir e-trgovine vprašanje trajnosti. Zelene možnosti dostave zanimajo 7 od 10 slovenskih rednih e-kupcev, 61 % pa se zdi pomembna izbira blagovnih znamk in proizvajalcev, ki ponujajo bolj trajnostne možnosti (vs. v Evropi 69%). 68 % jih je celo pripravljenih zapustiti spletno mesto in bolj trajnostno možnost dostave poiskati drugje. 38 % slovenskih e-kupcev je pripravljenih plačati premium ceno za izdelke in storitve, ki so spoštljivi do okolja.

Raziskava je pokazala, da so pričakovanja potrošnikov postala višja in da so začeli vse več pozornosti posvečati detajlom, njihov fokus pa je zdaj poleg same dostave še na nekaterih drugih segmentih (kot so trajnost, alternativne lokacije za dostavo ipd.). Družbena ozaveščenost je kot posledica pandemije pripomogla k razmahu vestnega e-nakupovanja, h kateremu potrošniki vse bolj stremimo. Potrošniki bolj kot kdaj koli prej razmišljajo o vplivu svojih nakupov na njihove lokalne skupnosti ter svojo družbeno in okoljsko odgovornost.

Katere vrste e-kupcev ločimo in kakšne so njihove navade nakupovanja si lahko preberete tukaj, na tej povezavi pa lahko najdete spletno orodje za primerjavo e-kupcev, kjer lahko preprosto filtrirate trge in različne kategorije, ki jih zajema raziskava.



O DPD Slovenija

DPD Slovenija je del DPDgroup, največje mreže za dostavo paketov v Evropi.

DPD Slovenija spletno stran: www.dpd.si

