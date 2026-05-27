Najpogostejše napake ob požaru: odlašanje, podcenjevanje in opazovanje

Ob tem je Okorn navedel, da se pogosto dogaja, da ljudje ob nesreči preverjajo, kaj se je zgodilo, iščejo svoje dokumente in druge "v tistem trenutku nepomembne stvari", kadar denimo požar že pridobi svojo moč in je nujno poklicati na številko 112.
Po Okornovih besedah se dandanes prepogosto dogaja, da ljudje, namesto da bi v primeru nesreče reagirali, tudi slikajo oziroma snemajo, kaj se dogaja. Opozoril je, da je dim mnogo bolj nevaren kot sam plamen, hkrati pa ljudje v zadimljenem prostoru hitreje izgubimo orientacijo in postanemo zmedeni, "pri tem pa lahko pride še do bolj tragičnih zadev". Dodal je, da je v času nepreverjenih informacij posebej pomembno tudi, da imamo nadzor nad vsemi informacijami.
Pri klicu na številko 112 je ključno, da povemo točno, kaj se je zgodilo, koliko ljudi je ogroženih, predvsem pa je pomembna točna lokacija in obseg nesreče, da lahko gasilci predvidijo, s kakšnimi materialno-tehničnimi ali kadrovskimi resursi bodo ukrepali.
Kot je dejal Okorn, gasilci priporočajo tudi preventivne ukrepe, med katerimi je navedel pregled evakuacijske poti in dostopnosti ročnih gasilnih aparatov, s katerim je mogoče pogasiti začetni požar. Ob prihodu gasilcev pa jih je treba pričakati na samem mestu in jim podati resnično relevantne informacije, da vodja intervencije lahko taktično ustrezno pristopi k reševanju.
Javna gasilska služba v Ljubljani po Okornovih besedah zabeleži med 2200 in 3000 intervencij na leto, točno število pa je odvisno od samih dogodkov, pri čemer je več intervencij takrat, kadar pustošijo neurja in je treba posredovati na več lokacijah dnevno.
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