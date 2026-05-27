Najpogostejše napake ob požaru: odlašanje, podcenjevanje in opazovanje

Ob tem je Okorn navedel, da se pogosto dogaja, da ljudje ob nesreči preverjajo, kaj se je zgodilo, iščejo svoje dokumente in druge "v tistem trenutku nepomembne stvari", kadar denimo požar že pridobi svojo moč in je nujno poklicati na številko 112.

Po Okornovih besedah se dandanes prepogosto dogaja, da ljudje, namesto da bi v primeru nesreče reagirali, tudi slikajo oziroma snemajo, kaj se dogaja. Opozoril je, da je dim mnogo bolj nevaren kot sam plamen, hkrati pa ljudje v zadimljenem prostoru hitreje izgubimo orientacijo in postanemo zmedeni, "pri tem pa lahko pride še do bolj tragičnih zadev". Dodal je, da je v času nepreverjenih informacij posebej pomembno tudi, da imamo nadzor nad vsemi informacijami.