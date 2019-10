Najpogostejši rak pri ženskah je rak dojk, pri moških pa rak prostate

Preden so mesec oktober zavzele ženske in rožnate pentlje, ki osveščajo o raku dojk, so se na vožnjo po vseh večjih mestih po svetu podali moški in opozarjali predvsem na raka prostate, ki je najpogostejši rak pri moških v Evropi in tudi pri nas. Po podatkih nacionalnega registra za rakom prostate vsako leto zboli okoli 1400 Slovencev, za rakom dojk pa 1300 žensk in do 15 moških.