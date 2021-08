Najpogostejši razlogi za nesreče: padci in zdrsi med plezanjem, nenadna slabost in utrujenost

Danes ob 9.34 uri si je na poti proti Doliču v občini Bovec planinka zlomila gleženj. Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec ter posadka s helikopterjem LPE v spremstvu GRS Brnik. Poškodovanko so prepeljali v bolnišnico na Jesenice. To je prva današnja gorska nesreča, o kateri poroča Uprava za zaščito in reševanje, glede na statistiko reševanj v zadnjih tednih, pa verjetno žal ne edina.

Najpogostejši razlogi za nesreče so padci, zdrsi ter krušenje skal oziroma odlomi oprimkov med plezanjem. Pojavljajo se tudi bolezenska stanja, slabost in utrujenost pri planincih, nepoznavanje poti ter slaba in pomanjkljiva oprema, opozarjajo policisti PU Kranj, ki imajo v času poletne pohodniške sezone precej dela. Kot dodajajo v opozorilu planincem, "ne zanemarite priprav na turo, prilagajajte se gori in seveda sebi, opremi in situaciji. S tem lahko vsak zelo zmanjša tveganje za nesrečo in druge posledice."