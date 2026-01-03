Naslovnica
'Najpomembnejša je umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne'

Ljubljana / Caracas, 03. 01. 2026 15.49 pred 3 urami 4 min branja 212

Avtor:
Ti.Š. STA
Robert Golob

Slovenija ob dogajanju v Venezueli poziva k deeskalaciji ter spoštovanju mednarodnega prava. "Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, deeskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele," je sporočil premier Robert Golob. Do posredovanja v suvereni državi je kritična tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Razmere v Venezueli skupaj s partnerji v EU spremlja tudi slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Prek veleposlaništva v Braziliji so na voljo slovenskim državljanom, ki bi potrebovali konzularni nasvet ali pomoč. Na dogajanje so se odzvali tudi v Gibanju Svoboda, Levici in NSi.

"Z zaskbljenosto spremljam današnje dogajanje v Venezueli. Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in Ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja," se je na dogajanje v Venezueli odzval predsednik vlade Robert Golob.

"V tem trenutku je najpomembnejša umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne. Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, deeskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele," je še sporočil premier.

"Ponavljajoče se kršitve temeljnih načel mednarodnega prava, kjer ena država posreduje v drugi samo zato, ker lahko, ni in ne more biti sprejemljivo, tudi če gre za države z avtoritarnim vodstvom, ki ga Slovenija v primeru Venezuele ne priznava," je predsednica zapisala na omrežju X in menila, da je potrebna takojšnja umiritev razmer.

"Slovenija in z njo tudi EU morata ostati zavezani mirni, demokratični poti ter predvsem zaščiti civilnega prebivalstva, ne pa podpori oboroženim konfliktom, ki bi netili nove vojne," je dodala Pirc Musar.

Prazne ulice Caracasa po ameriških napadih
Prazne ulice Caracasa po ameriških napadih
FOTO: Profimedia

Razmere v Venezueli, skupaj s partnerji v EU, aktivno spremlja tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije (MZEZ). "Pozivamo k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava," so ob ameriškem napadu na več ciljev v Venezueli sporočili z ministrstva.

Ob tem so spomnili, da Slovenija ni priznala rezultatov predsedniških volitev julija 2024. Volilne oblasti so takrat za zmagovalca razglasile Nicolasa Madura, ki je nato januarja letos prisegel za tretji mandat, a številne države, med njimi tudi ZDA in več članic EU, njegove zmage ob očitkih številnih nepravilnosti niso priznale.

Podatka o številu Slovencev v Venezueli nimajo, za konzularno pomoč ni zaprosil nihče

Kot še sporočajo z ministrstva, so preko veleposlaništva v Braziliji na voljo tudi slovenskim državljanom, ki bi potrebovali konzularni nasvet ali pomoč. "Državljani, ki potujejo ali prebivajo v tujini, tega niso obvezani poročati ministrstvu. Zaradi tega podatka o številu nimamo. Državljanom sicer priporočamo, da se pred potjo v tujino registrirajo na spletnem obrazcu. Za Venezuelo v temu trenutku ni vpisan nihče," so za 24ur.com dodali v Službi za strateške komunikacije in javno diplomacijo MZEZ.

Prav tako se za konzularno pomoč na Veleposlaništvo RS v Braziliji, ki je akreditirano za Venezuelo, ni obrnil nihče. Vsem, ki bi se nahajali ne območju Venezuele pa svetujejo, da ostanejo na varnem ter spremljajo razmere. Potovanja v Venezuelo sicer že nekaj časa odsvetujejo.

Preberi še Rusija zahteva pojasnila, kje je Maduro

Na dogajanje v Venezueli so se odzvali tudi v koalicijskih Gibanju Svoboda in Levici, ter v NSi.

V Svobodi so izpostavili, da z zaskrbljenostjo spremljajo poročila o dogajanju. Poudarili so, da mora spoštovanje mednarodnega prava in temeljnih načel Ustanovne listine Združenih narodov (ZN) veljati za vse države brez izjem. "Uporaba sile, enostranski posegi ter ravnanja, ki lahko ogrozijo suverenost držav in varnost civilnega prebivalstva, predstavljajo resno tveganje za stabilnost širše regije in mednarodni mir," so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se zavzemajo za mirno reševanje sporov, dialog in politične rešitve pri preprečevanju nadaljnje eskalacije razmer. "Stabilnost Latinske Amerike je pomembna tako za prebivalce regije kot za mednarodno skupnost kot celoto," so še sporočili.

V Levici so napad na Venezuelo ostro obsodili, prav tako "ugrabitev njenega predsednika". "Gre za grobo kršitev mednarodnega prava, suverenosti držav in temeljnih načel, na katerih naj bi temeljil mednarodni red," so izpostavili. V manjši koalicijski stranki so kritični tudi do odziva EU na napad. "Nad servilnimi odzivi evropskega političnega vrha, med njimi Kaje Kallas in Ursule von der Leyen, smo razočarani, a žal ne presenečeni. Ti odzivi znova potrjujejo, da Evropska unija danes ne igra nobene samostojne politične vloge v svetu, temveč deluje predvsem kot trg za ameriški vojaško-industrijski kompleks," je dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

NSi pa je pozvala k deeskalaciji razmer. "Podpiramo aktivnosti v smeri vzpostavitve demokracije ter padca diktature v Venezueli. Venezuelski predsednik Maduro je oblast zasedel na nedemokratični način, njegova oblast pa je posledično nezakonita. ZDA so režim v Venezueli že nekaj časa pozivale k demokratičnim spremembam, a je nelegitimni predsednik to zavračal. Prav tako Maduro ni ustrezno ukrepal proti množičnim migracijam in trgovini z drogo," so zapisali v objavi na družbenem omrežju X. "V NSi podpiramo vse aktivnosti, ki bodo vodile k umiritvi razmer in zagotovile stabilnost v regiji in svetu," so še dodali.

Venezuela ZDA MZEZ Gibanje Svoboda Levica NSi

