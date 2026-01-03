'Najpomembnejša je umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne'

"Z zaskbljenosto spremljam današnje dogajanje v Venezueli. Vsakršen vojaški poseg zoper suvereno državo, ki ne temelji na načelih mednarodnega prava in Ustanovne listine OZN, je nedopusten in vodi svet v nadaljnjo spiralo vojn in nasilja," se je na dogajanje v Venezueli odzval predsednik vlade Robert Golob. "V tem trenutku je najpomembnejša umiritev razmer. Ne želimo si nove vojne. Ne želimo si civilnih žrtev in trpljenja nedolžnega prebivalstva. V EU bomo ostali tesno zavezani mirnemu reševanju sporov, deeskalaciji razmer ter mirni in demokratični poti Venezuele," je še sporočil premier. "Ponavljajoče se kršitve temeljnih načel mednarodnega prava, kjer ena država posreduje v drugi samo zato, ker lahko, ni in ne more biti sprejemljivo, tudi če gre za države z avtoritarnim vodstvom, ki ga Slovenija v primeru Venezuele ne priznava," je predsednica zapisala na omrežju X in menila, da je potrebna takojšnja umiritev razmer. "Slovenija in z njo tudi EU morata ostati zavezani mirni, demokratični poti ter predvsem zaščiti civilnega prebivalstva, ne pa podpori oboroženim konfliktom, ki bi netili nove vojne," je dodala Pirc Musar.

Prazne ulice Caracasa po ameriških napadih FOTO: Profimedia

Razmere v Venezueli, skupaj s partnerji v EU, aktivno spremlja tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije (MZEZ). "Pozivamo k deeskalaciji in spoštovanju mednarodnega prava," so ob ameriškem napadu na več ciljev v Venezueli sporočili z ministrstva. Ob tem so spomnili, da Slovenija ni priznala rezultatov predsedniških volitev julija 2024. Volilne oblasti so takrat za zmagovalca razglasile Nicolasa Madura, ki je nato januarja letos prisegel za tretji mandat, a številne države, med njimi tudi ZDA in več članic EU, njegove zmage ob očitkih številnih nepravilnosti niso priznale.

Podatka o številu Slovencev v Venezueli nimajo, za konzularno pomoč ni zaprosil nihče

Kot še sporočajo z ministrstva, so preko veleposlaništva v Braziliji na voljo tudi slovenskim državljanom, ki bi potrebovali konzularni nasvet ali pomoč. "Državljani, ki potujejo ali prebivajo v tujini, tega niso obvezani poročati ministrstvu. Zaradi tega podatka o številu nimamo. Državljanom sicer priporočamo, da se pred potjo v tujino registrirajo na spletnem obrazcu. Za Venezuelo v temu trenutku ni vpisan nihče," so za 24ur.com dodali v Službi za strateške komunikacije in javno diplomacijo MZEZ. Prav tako se za konzularno pomoč na Veleposlaništvo RS v Braziliji, ki je akreditirano za Venezuelo, ni obrnil nihče. Vsem, ki bi se nahajali ne območju Venezuele pa svetujejo, da ostanejo na varnem ter spremljajo razmere. Potovanja v Venezuelo sicer že nekaj časa odsvetujejo.