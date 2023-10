Najprej 62, nato še 160 Digi info točk

Jutri ministrstvo za digitalno preobrazbo in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije odpirata prvih 62 Digi info točk, na katerih bodo svetovalci prebivalkam in prebivalcem vsak dan svetovali pri uporabi digitalnih javnih storitev. V prihodnjem mesecu pa bo zaživelo še 160 Digi info točk v ostalih slovenskih občinah.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo imajo cilj, da bo do leta 2030 vsaj osemdeset odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno, in da bo prav toliko uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto.

Da bi ta cilj dosegli, bodo vsem prebivalkam in prebivalcem omogočili nasvet ali pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev, in sicer tako, da bodo svetovalci na Digi info točkah vsakemu na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo s področja digitalnih javnih storitev: uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije, prijava v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje, dostop do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si, dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava, registracija in prijava v portal SPOT, uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM, dostop do e-storitev ZPIZ, uporaba državnega davčnega portala eDavki, dostop do elektronske zemljiške knjige, uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS, storitve z zvezi s študijem in štipendijami, storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos in drugih.

V roku dveh mesecev tako želijo odpreti 222 Digi info točk, in sicer v vsaki občini v Sloveniji eno in več v mestnih občinah Celje, Kranj, Koper, Maribor, Ljubljana. Digi info točke bodo delovale vsaj pet dni v tednu ob različnem času, vsaj 18 ur na teden.

Prve Digi točke bodo v petek začele delovati v Hrastniku, Litiji, Trbovljah, Zagorju ob Savi, Ormožu, Ptuju, Črnomlju, Kočevju, Metliki, Novem mestu, Trebnjem, Lenartu, Pesnici, Rušah, Slovenski Bistrici, Mariboru, Dravogradu, Radljah ob Dravi, Ravnah na Koroškem, Slovenj Gradcu, Logatcu, Cerknici, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Tolminu, Vrhniki, Ljubljani (Center, Šiška, Bežigrad, Moste-Polje in Vič), Domžalah, Kranju, Kamniku, Gornji Radgoni, Brežicah, Krškem, Sevnici, Celju, Laškem, Mozirju, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarjah pri Jelšah, Velenju, Žalcu, Lendavi, Ljutomeru, Murski Soboti, Ribnici, Radovljici, Jesenicah, Škofji Loki, Tržiču, Sežani, Izoli, Ajdovščini, Kopru, Novi Gorici, Piranu in Grosupljem.