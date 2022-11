Najprej anketa med članstvom, nato odločitev o sindikalnih aktivnostih

Po torkovem zaključku pogajanj med zdravniškimi sindikati in vladno stranjo se je na izredni seji sestal glavni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, v katerem z vladno ponudbo niso bili zadovoljni. Odbor je sklenil, da bodo odločitev nadaljnjih sindikalnih aktivnostih sprejeli po anketi med svojimi člani.

Kot je medijem po koncu izredne seje pojasnil podpredsednik Fidesa in vodja pogajalske skupine sindikata Gregor Zemljič, bodo v sindikatu pripravili anketo, ki jo bodo v četrtek poslali svojim članom. V anketi bodo ugotavljali, kakšne nadaljnje aktivnosti članstvo pričakuje od vodstva, kako gleda na torkovo zadnjo vladno ponudbo zdravnikom in zobozdravnikom ter tudi na domnevne telefonske grožnje ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana Zemljiču. Minister naj bi od vodje pogajalske skupine Fidesa zahteval podpis sporazuma, ob tem pa dejal, da ima "ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides". Zato bodo z nadaljnjimi odločitvami v glavnem odboru počakali na iztek osemdnevnega roka, ki so ga dali vladi, da odgovori na prijavo ravnanja ministra generalnemu sekretariatu vlade. Rok za odgovor vlade, ki so ga postavili v prijavi, se izteče v petek, zato odločitev o morebitnem zaostrovanju sindikalnih aktivnosti, pri čemer stavka ni izključena, v tem tednu najverjetneje še ne bo sprejeta.

icon-expand Utrujena zdravnica FOTO: Shutterstock

Ob tem Zemljič poudarja, da so zdravniki nezadovoljni in prestrašeni ter da ves čas poudarjajo, da imajo ničelno toleranco do agresivne komunikacije, kar pričakujejo tudi "od partnerja". Nezadovoljstvo pa je, tako vodja pogajalske skupine in podpredsednik Fidesa, zdravnike še bolj zbližalo.

icon-expand Gregor Zemljič in Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Ponudbo vlade v glavnem odboru ocenjujejo kot nezadovoljivo, ker da ustvarja nova nesorazmerja znotraj zdravništva. Vlada je namreč predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa s prihodnjim aprilom, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva.