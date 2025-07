Najprej dež in nižje temperature, nato še zadnji vročinski val

Na severovzhodu bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo dopoldne večinoma oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Popoldne se bo nato od zahoda postopno jasnilo. Ob Jadranu bo še pihala šibka burja.

V sredo bo nato večinoma sončno, bo pa popoldne v gorskem svetu možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 14, na severozahodu okoli sedem, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Podobno bo tudi v sosednjih pokrajinah. Popoldne je sicer v Alpah možna kakšna ploha. Burja ob Jadranu bo ponehala.

Tudi v četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo več kopaste oblačnosti. Večinoma suho bo. V petek bo precej sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. "Ob okrepljenem anticiklonu nad severnim delom Atlantika lahko konec tedna pričakujemo novo višinsko motnjo," napoveduje portal Neurje.si.