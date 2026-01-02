Najprej dež, nato se bo meja sneženja spustila do nižin

Proti večeru se bo od severa spet oblačilo. Ponoči bodo v vzhodni polovici Slovenije nastajale rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v zatišnih legah na severu do -8 C.

Jutri bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Meja sneženja se bo ob koncu padavin spustila tudi do nižin. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 C.

V soboto bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo občasno možne rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v zatišnih legah na severu do -8, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.