Slovenija

Najprej dež, nato se bo meja sneženja spustila do nižin

Ljubljana, 02. 01. 2026 10.34 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
N.L. STA
Snežinka

Danes bo sprva oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo popoldne večinoma ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Po nižinah bo večinoma deževalo, meja sneženja se bo dvigovala. Že v soboto dopoldne pa se bo meja nazaj spuščala, ponekod bo snežilo tudi v nedeljo.

Proti večeru se bo od severa spet oblačilo. Ponoči bodo v vzhodni polovici Slovenije nastajale rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v zatišnih legah na severu do -8 C.

Jutri bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Meja sneženja se bo ob koncu padavin spustila tudi do nižin. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 C.

V soboto bo v zahodnih in severnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo občasno možne rahle padavine, meja sneženja se bo spuščala. Ponekod na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, v zatišnih legah na severu do -8, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Začetek tedna bo mrzel.
FOTO: Bobo

V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo predvsem v južnih in ponekod v vzhodnih krajih rahlo snežilo, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu še lahko občasno rahlo sneži. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. Mrzlo bo, saj bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije ostale večinoma pod lediščem.

vreme zima sneg napoved dež burja

Prihod novega leta med redkimi v Evropi praznujemo tudi 2. januarja

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
02. 01. 2026 12.01
Komentatorji veste kje je vaš problem vaš problem je,da je za vas ne glede za kaj se gre vse laž,nateg,prevara in pravljica pa tudi,če se gre za eno preprosto novico za vas je vse laž phahahaha.Lp
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
02. 01. 2026 11.49
Mrzlo je že, nekaj snežink pa je tudi že padlo... tako, da vidimo, kako izgleda sneg.
Odgovori
+3
3 0
Artechh
02. 01. 2026 11.45
Prva novica portala je sneg januarja #nesposobno zavajanje prekrivanje in odvracanje pozornosti
Odgovori
-3
1 4
medŠihtom
02. 01. 2026 11.57
to ste volili
Odgovori
0 0
Verus
02. 01. 2026 11.27
spet sneg :D
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
02. 01. 2026 11.21
Pravilna napoved kot za nazaj bilo je zelo mrzlo dva ali tri dni in zdaj dan ali dva malo topleje namesto minusa je plus zdaj,ko bo ponekod sneg se bo tudi ohladilo kot je napovedano.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
02. 01. 2026 11.10
Zdaj vemo, zakaj imajo vremenarji dolge nosove in kratke noge.
Odgovori
+2
6 4
Sixten Malmerfelt
02. 01. 2026 11.09
Malo morgen!
Odgovori
-1
3 4
Rožle Patriot
02. 01. 2026 11.06
In kje je polarni mraz in občutna otoplitev, ki ste ju napovedali že pred novim letom .. ?
Odgovori
+9
11 2
Watcherman
02. 01. 2026 11.17
Pozanimaj se za kdaj je bilo nekaj napovedano.
Odgovori
+2
4 2
Watcherman
02. 01. 2026 11.24
Sploh veš,da lahko polarni mraz traja samo ali nekaj ur,dan ali dva ne pa celi teden?????
Odgovori
+2
4 2
štajerc65
02. 01. 2026 11.03
Januarja rado sneži to je res.
Odgovori
+7
7 0
proofreader
02. 01. 2026 11.03
Nihče vam več ne verjame.
Odgovori
+4
8 4
Rožle Patriot
02. 01. 2026 11.06
.... še pri vremenu nam lažejo ... !!!
Odgovori
+3
7 4
Watcherman
02. 01. 2026 11.19
Je vse v redu s tabo vprašaj se zakaj bi nam takšne informacije sploh lagali s tem,da niti dovoljeno ni?.
Odgovori
-1
4 5
Watcherman
02. 01. 2026 11.26
Če bi namerno lagali o vremenu bi s tem sami sebe osmešili imaš kaj mozga ti.?????
Odgovori
+1
3 2
Watcherman
02. 01. 2026 11.34
Torej,če nam lažejo napiši še zakaj bi nam in potem je še to,da vsi vremenarji to vedo so se vsi zmenli,da nam bodo lagali kar tako za hec?.
Odgovori
+3
3 0
Watcherman
02. 01. 2026 11.36
O tem laganju imaš ti samo v svoji glavi takšno razmišljanje kao vse laž in nateg od vseh na svetu zato pa smo tam kjer smo.
Odgovori
+3
3 0
