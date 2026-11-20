Po vremensko nekoliko bolj turobnih dneh nas danes in soboto čaka nekoliko več sonca. Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso), bomo v teh dveh dneh pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo, zato bo vreme razmeroma stabilno. Nekoliko več oblačnosti bo predvsem vzdolž dinarske pregrade in na severu države, največ sončnih žarkov pa bodo deležni prebivalci jugovzhodne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do pet stopinj Celzija, na Primorskem okoli sedem stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 10 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli osem stopinj Celzija.

V nedeljo nova pošiljka padavin, nato tudi sneg?

Toda sončno obdobje ne bo trajal dolgo. Že v nedeljo bo nad severnim Sredozemljem nastal nov ciklon, ki se bo pomikal proti našim krajem.

Dež FOTO: Bobo

"Dopoldne se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, padavine pa bodo čez dan zajele vso Slovenijo. Zaradi oblačnega in deževnega vremena bo hladneje, najvišje dnevne temperature bodo večinoma okoli šest stopinj Celzija," napoveduje Arso. Ob tem se nam bo od severa približevala tudi hladna fronta, ki bo naše kraje prešla v noči na ponedeljek: "Za njo bo od severa začel dotekati občutno hladnejši zrak, zato se bo meja sneženja spustila kar nizko, vendar bodo padavine od severa že slabele." Največ možnosti za sneženje bo na jugu države, napovedujejo na Arsu, ob tem pa opozarjajo, da bodo padavine ob prihodu najhladnejšega zraka od severa že slabele. Do ponedeljkovega jutra bodo večinoma ponehale. Kljub precejšnji ohladitvi tako še ni mogoče govoriti o obilnejšem sneženju po nižinah. Največ padavin bo po trenutnih izračunih padlo ob alpsko-dinarski pregradi, kjer jih pričakujejo od 40 do 60 milimetrov. Drugod po Sloveniji bo predvidoma padlo od 10 do 30 milimetrov padavin.

Vremenski modeli nakazujejo še eno možnost sneženja

Čeprav bo ponedeljek prinesel postopno izboljšanje vremena, pa bi se lahko že v drugi polovici tedna to znova spremenilo. Portal Neurje.si opozarja, da nekateri vremenski modeli za sredo nakazujejo možnost sneženja tudi po nižinah.

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